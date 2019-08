A través de varias historias de Instagram, Reyes, que se hizo famosa en el país por un video en el que aparecía pateando la puerta de un apartamento en el que supuestamente estaba su ex siéndole infiel con una de sus mejores amigas, publicó chats y contó en varias grabaciones lo que está padeciendo con Valeria Gutiérrez y su hermana.

“La prueba” que compartió Marcela es un chat en el que se lee que le piden que “acabe su guerra de una vez por todas” o publicaran “videos de su pezón negro, mamándolo, y mucho más”, amenaza que también aparece en otro mensaje, enviado supuestamente por parte de Valeria. Las mujeres alegan que Marcela Reyes las manda a grabar.

Instagram @marce_50

Además de esos pantallazos, la Dj habló en cámara para detallar aún más la situación: “Es una falta de respeto inmensa de parte de estas señoritas […] Yo creo que se tiene que tener muy poquito valor en el alma y temor a Dios para hacer lo que hacen estas mujeres, que fue coger el celular de mi exesposo y robarse fotos y videos íntimos, donde yo estaba con mi exesposo, porque como cualquier pareja uno tiene intimidad, uno se comparte, uno se graba con su pareja […] No era un amigo, un vecino, era el papá de mi hijo con el que duré cinco años viviendo, fui su esposa, y era mi intimidad con él”, dijo.

Marcela se defiende de las acusaciones de las mujeres y asegura que ella no tiene la culpa de “que a estas señoritas les hagan ‘bullying’ por donde vayan, porque para nadie es un secreto que todo el país las odia por un acto bochornoso que hicieron. ¿Quién ve con buenos ojos que una mujer dañe un hogar, aún conociendo la intimidad de ese hogar? […] ¿Qué respuesta quieren de la gente? ¿Que las quieran? Obviamente todo Colombia las odia y esa no es mi responsabilidad”, añadió la artista.

De igual manera, Reyes aprovechó su intervención sobre el tema para dejar claro en qué están las cosas con su ex, Dj ‘Exotic’: “Fui yo la que decidí separarme […] Cuando sane mi corazón trataré de tener una relación con él […] Pero tengo para decirles que he cambiado mi WhatsApp tres veces, porque no quiero tener contacto con él. Él sí me ha buscado, por medio de su familia”

Al final, Marcela solo pidió que le respeten su intimidad y les dijo a las dos mujeres que la amenazan que se olviden de ella. “Sean felices, no sientan inseguridad. ¿Por qué se sienten tan inseguras conmigo? ¿Por qué no tienen vida propia y se están viviendo la mía? He tratado de ser demasiado fuerte, porque no es fácil, pero esto ya es otro tema. Y solo por solidaridad entre mujeres, eso no lo deberían hacer […] No entiendo por qué quieren hacer tanto daño, están haciendo mucho daño”.

Al momento de publicación de esta nota, Valeria Gutiérrez no había dicho nada sobre el tema en sus redes sociales.