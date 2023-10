La cantante estadounidense Britney Spears dijo que tuvo un aborto durante su relación con Justin Timberlake, en un extracto de su muy esperada nueva biografía.

Esta es una de las varias revelaciones de “The Woman in Me”, que saldrá a la venta el 24 de octubre, en la cual la estrella del pop también habló sobre la controvertida tutela legal de su padre, que le prohibió tomar control de su vida y sus finanzas durante 14 años.

(Lea también: Britney Spears salpicó a Shakira por peligroso baile con cuchillos; hablan de provocación)

“Si hubiese dependido sólo de mí, jamás lo habría hecho”, escribió Spears, quien lanzaría una canción con Maluma y J Balvin, sobre el aborto, en un extracto publicado por la revista People el martes.

“Pero Justin estaba seguro de que no quería ser padre”, se lee.

¿Qué dice en el texto que se publicará?

En el libro, Spears habla sobre cómo conoció a Timberlake cuando ambos eran niños artistas en el Club de Mickey Mouse, de Disney, que a propósito explican cómo crear afiches de películas con inteligencia artificial. Varios años después comenzaron a salir y se convirtieron en una de las parejas más notorias de la industria, hasta que se separaron en 2002. De acuerdo con su biografía, Timberlake “no estaba nada feliz con el embarazo”.

“Él dijo que no estábamos listos para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos muy jóvenes. Es, hasta hoy, una de las experiencias más difíciles de mi vida”, comentó la cantante.

Después de su ruptura con Timberlake se conoció que Spears, quien anduvo a caballo en toples durante sus vacaciones en México, tuvo dos hijos, Sean y Jayden, con su segundo esposo Kevin Federline.

Pero en para el año 2007 sufrió una crisis nerviosa que tuvo mucha repercusión, que incluyó el ataque al automóvil de un paparazzi en una estación de gasolina. La tutela de su padre, Jamie Spears, comenzó luego de ese incidente, en 2008.

En una audiencia judicial en 2021, la cantante comentó ante la corte que la tutela le impedía retirarse un dispositivo intrauterino a pesar de que ella quería embarazarse.

“La tutela me despojó de mi feminidad, me convirtió en una niña. Pienso en cómo mi padre y sus socios tuvieron tanto control sobre mi cuerpo y mi dinero por tanto tiempo, que me enferma”, escribió Spears en otro extracto del libro.

La tutela en cuestión terminó en noviembre de 2021 por decisión judicial. Spears quedó embarazada en 2022 pero perdió el bebé.

En agosto de este año, su tercer esposo, Sam Asghari, anunció que se estaban divorciando.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.