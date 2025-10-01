Blessd enfrenta un nuevo escándalo judicial tras ser mencionado en una denuncia por presunto secuestro, revelada por El Tiempo. El caso está en manos del fiscal 14 Especializado del Gaula de Medellín, Gustavo Adolfo Vanegas, y fue puesto en conocimiento del Tribunal Superior de Medellín el pasado 24 de septiembre. La investigación, que comenzó en enero, tiene como denunciante a Iván Andrés Galindo Navia, manager del artista urbano Pirlo, quien estuvo con Blessd durante la grabación de un videoclip en mayo de 2024.

Según el relato de Galindo, tras culminar el rodaje del video musical }WYA Remix Black and Yellow}, en el que participaron Pirlo, Blessd y otros cantantes como J Abdiel, Izaak y Anuel AA. El cantante caleño y parte de su equipo fueron conducidos a la casa 27 de la parcelación Los Montes, en el sector El Alto de Las Palmas, Medellín. Allí, asegura, se encontraban Blessd, su jefe de seguridad conocido como Néstor, su mánager Santiago Jaramillo (Dímelo Jara) y varios hombres encapuchados.

El denunciante sostuvo que les exigieron entregar sus celulares y, al negarse, fueron intimidados con armas de fuego. Incluso un asistente, identificado como Juan Pablo Amézquita, habría recibido un golpe con la cacha de una pistola.

¿Qué pasó en el supuesto secuestro de Blessd a Pirlo?

La tensión aumentó cuando los acusaron de haber robado joyas y relojes del reguetonero, un tema que ya había circulado en redes sociales en diciembre de 2024. Según la denuncia, las víctimas fueron obligadas a desnudarse en un baño, entregar las claves de sus teléfonos y permitir la extracción de muestras de sangre por parte de una mujer vestida con traje antifluidos, para compararlas con rastros hallados en la vivienda.

Galindo señaló que las amenazas incluyeron cortarle la lengua y los dedos si no confesaban el supuesto robo, y que solo fueron liberados una hora y media después bajo intimidaciones de muerte, gracias a la intervención de un hombre identificado como Andrés Ramírez.

El apoderado de Galindo pidió a la Fiscalía extraer los chats de los celulares y verificar las celdas de ubicación para probar la presencia de las víctimas en el lugar de los hechos. Además, Medicina Legal ya hizo valoraciones a los denunciantes.

Frente a las acusaciones, Néstor, jefe de seguridad de Blessd, respondió que “quien más que la Fiscalía diga lo que pasó”, mientras que el abogado Luis Ángel López, representante legal de Blessd y Dímelo Jara, negó rotundamente las acusaciones. “Blessd no es ningún secuestrador. Pirlo ha cambiado su versión en repetidas ocasiones. No queremos darle reflectores pronunciándonos por esa denuncia”.

Por ahora, el caso sigue en etapa de investigación. El fiscal Vanegas informó al Tribunal Superior que aún no procede solicitar audiencia de imputación, ya que faltan diligencias clave como entrevistas, verificaciones de campo y análisis técnicos. No obstante, aseguró que una vez se completen estos pasos, se avanzará en la imputación de cargos, garantizando el debido proceso y los derechos de las víctimas.

Cabe resaltar que la carrera de Pirlo dio un salto en popularidad cuando fue apadrinado por Blessd, al grabar varias canciones que lo hicieron saltar al estrellato. Sin embargo, la relación entre ambos terminó con acusaciones de Pirlo a Blessd de que le estaba robando su carrera, sumado a este rumor del secuestro.

Hasta el momento, Blessd, quien querría comprar el Deportivo Pereira, no se ha pronunciado por este denuncia y se encuentra alistándose para su tour en Europa, así como para el concierto que llevará a cabo en el Vive Claro de Bogotá el 22 de noviembre. Pirlo, por su parte, acabó de arribar a Europa para hacer su gira de conciertos durante octubre.

