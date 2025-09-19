Aida Victoria Merlano, una de las creadoras de contenido más reconocidas y polémicas en Colombia, volvió a encender las redes sociales. Esta vez, la barranquillera no causó conversación por sus opiniones sobre maternidad, ni por los momentos que suele compartir al lado de su pareja, el empresario Juan David Tejada.

Lo que la puso en boca de todos fue una historia cargada de humor y picardía que reveló en sus plataformas digitales, en la cual habló de un episodio de infidelidad que vivió en el pasado.

(Vea también: ¿Aída Victoria Merlano terminó con el papá de su hijo? La pareja habría lanzado indirectas)

En medio de sus historias de Instagram, la ‘influencer’ relató que, en una relación anterior, descubrió que su entonces pareja la estaba engañando y que se encontraba en un motel. Sin pensarlo dos veces, decidió enfrentarlo en el mismo lugar.

Lee También

El relato, que pudo haber sonado dramático, lo compartió con un tono divertido y desenfadado, lo que despertó aún más la curiosidad de sus seguidores, siempre atentos al estilo irreverente con el que maneja su vida personal en público.

Lo más comentado de su confesión no fue el engaño en sí, sino la manera en que Aída Victoria decidió reírse de la situación. Con su habitual desparpajo, aseguró que lo que más le dolió de esa experiencia no fue la traición, sino haber tenido que hacer toda la persecución en tacones. “Imagínense yo, corriendo en tacones detrás de ese tipo… desde ahí decidí que prefiero estar siempre cómoda”, expresó entre carcajadas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de En la movida🔍👀 (@enlamovidacol)

La creadora de contenido aprovechó la anécdota para hilarla con una estrategia de publicidad. En medio de la narración, promocionó una marca de calzado. La jugada fue tan ingeniosa que rápidamente se volvió viral, demostrando una vez más la habilidad de Aída para convertir incluso sus vivencias más personales en oportunidades de negocio.

¿Aída Victoria Merlano terminó con su esposo?

Aclaró también que esa historia no tenía ninguna relación con su pareja actual, Juan David Tejada. Sin embargo, como suele ocurrir en redes sociales, no faltaron quienes empezaron a especular. La pregunta que muchos lanzaron fue inmediata: ¿acaso Aída Victoria estaba lanzando indirectas sobre su vida amorosa?

Con un toque de ironía, la barranquillera agregó otro comentario que también dio de qué hablar: “Esto no es de mi marido, yo por marido mío no peleo, pero por marido ajeno… La etapa de corretear a la moza del marido de tu amiga, recomiendo no saltársela”.

Esta frase, fiel a su estilo irreverente y sin filtros, causó una ola de reacciones. Algunos seguidores se lo tomaron con humor y recordaron situaciones similares de su vida, mientras que otros no pudieron evitar pensar que detrás de esas palabras había un mensaje oculto.

Lo cierto es que, en los últimos días, ya se venían gestando rumores sobre una posible crisis en su relación con Tejada. Varios de sus seguidores más atentos notaron que en diferentes salidas públicas y actividades cotidianas, como una jornada de compras, Aída apareció sin la compañía de su pareja ni de su hijo. Estos detalles hicieron que su relato sobre infidelidad encendiera aún más las especulaciones sobre su presente sentimental.

Aunque ella no ha confirmado ninguna separación, las redes se llenaron de comentarios que hablaban de un eventual regreso a la soltería. Otros, en cambio, resaltaron que se trataba simplemente de una estrategia de la ‘influencer’ para captar la atención de la audiencia y reforzar su capacidad de mantenerse en tendencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.