Por: Canal Uno

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Las especulaciones que durante meses circularon en redes sociales parecen haber llegado a su fin. Todo indica que la empresaria Andreina Fiallo y el exfutbolista Fredy Guarín decidieron darle una nueva oportunidad a su historia de amor, diez años después de haber puesto fin a su matrimonio.

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Aunque ninguno de los dos había hablado abiertamente sobre una posible reconciliación, varias publicaciones compartidas en los últimos meses despertaron la curiosidad de sus seguidores. Las sospechas aumentaron tras la celebración de los 15 años de su hija Dana, evento en el que ambos aparecieron compartiendo en familia y demostrando una cercanía que no pasó desapercibida.

Sin embargo, fue una reciente publicación de Andreina Fiallo la que terminó por encender las redes sociales. En la fotografía aparece junto a Fredy Guarín durante un encuentro con el futbolista Radamel Falcao García y su esposa, Lorelei Tarón.

La empresaria acompañó la imagen con un mensaje que muchos interpretaron como una referencia al especial momento que atraviesa actualmente: “Reencuentros que llenan el corazón”.



La reacción de Guarín llegó poco después y alimentó aún más las versiones sobre el regreso de la pareja. El exjugador respondió al mensaje con unas palabras cargadas de emoción: “Dios es demasiado bueno. I love”.

Los comentarios de amigos y seguidores no tardaron en aparecer. Entre ellos estuvieron Falcao y Lorelei, quienes también celebraron el encuentro y dejaron mensajes de cariño para la pareja.

Aunque Andreina y Fredy no han emitido un anuncio formal sobre su relación, para muchos de sus seguidores la publicación y las muestras públicas de afecto representan la confirmación de que decidieron reencontrarse sentimentalmente tras varios años separados.

La noticia ha generado una ola de reacciones entre quienes siguieron de cerca la historia de una de las parejas más conocidas del fútbol colombiano, que ahora parece estar escribiendo un nuevo capítulo.

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