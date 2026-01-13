Fredy Guarín expuso a través de un video difundido este lunes 13 de enero el robo que sufrió su finca en zona rural de Rionegro (Antioquia). El exjugador de la Selección Colombia, quien se encontraba de vacaciones en Cartagena con sus hijos, relató que recibió una llamada de emergencia de los trabajadores de la propiedad alertándolo sobre la irrupción de varios hombres.

“Me dicen que se nos metieron a la finca… el susto fue tremendo”, declaró Guarín visiblemente afectado, en un video en el que mostró parte de los destrozos encontrados al regresar.

De acuerdo con el exjugador, en los registros de seguridad se alcanzan a ver al menos seis personas involucradas en el hurto. Los delincuentes destruyeron puertas, rompieron cuadros y revolcaron varias zonas de la vivienda.

Según el exfutbolista, se llevaron pertenencias materiales de alto valor personal, incluyendo artículos deportivos y objetos que coleccionaba desde su carrera profesional. “Esto acá yo tenía un cuadro, me lo rompieron… se llevaron muchas cosas que me he ganado trabajando toda mi vida”, lamentó.

Uno de los trabajadores de la finca resultó gravemente herido. Guarín confirmó que el hombre permanece hospitalizado pero estable: “Uno está muy grave porque lo golpearon hasta no poder más. Gracias a Dios está bien, está estable, pero muy golpeado”.

El exjugador aseguró que la Sijín y la Policía ya tomaron control del caso y adelantan investigaciones, incluso con material visual de apoyo. “Ya están al tanto… ya está muy adelantado. Les agradezco muchísimo”, afirmó.

A pesar de la frustración, el exfutbolista —quien ha hecho pública su lucha por dejar atrás adicciones— destacó que hoy su respuesta es distinta a la que habría tenido en el pasado: “Quizás en otra época era un motivo para hacerme daño o hacerle daño a los demás. Hoy digo: pase lo que pase, no consumo, no bebo. Es una promesa que le hice a Dios”.

El exseleccionado cerró su testimonio pidiendo fortaleza y oración, asegurando que lo material se recupera pero la vida no: “Gracias a Dios estoy vivo, estamos vivos. El resto se trabaja. Solo por hoy seguimos adelante”.

