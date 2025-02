Fredy Guarín es un ejemplo de superación personal, pues salió del infierno del alcohol y ahora busca retornar a la vida sana del deporte, esa que lo hizo ser uno de los futbolistas más importantes de Colombia.

Justamente, a través de las redes sociales, el exmediocampista de Millonarios compartió con sus miles de seguidores un angustioso relato sobre una caída que tuvo mientras montaba bicicleta en el oriente antioqueño.

“Iba haciendo una vueltica aquí en el Oriente y había trancón. Hay un carril, bien sea de motos o para las bicicletas, y había una camioneta que lo tapaba”, dijo en un principio.

Guarín, que ha trabajado en su espiritualidad a raíz de los problemas personales, contó que se fue al piso en plena vía, con carros al lado, debido a la imprudencia del conductor que estaba sobre el carril, puesto que al momento de desarmarse y sacar el pie del pedal, la fuerza de su cuerpo le ganó.

“Con toda la calma, dije, voy parar porque era una subida y a esperar que avance el tráfico. En ese momento, desenchoclé mi pie derecho y dije voy a seguir porque ya estaba avanzando, tenía un pie afuera, el otro no y con muy poca velocidad. En ese momento me caigo del lado que me había desenchoclado, obviamente el susto porque había carros al lado. El señor que estaba al lado en un microbús, al parecer, no me vio, entonces el gallo fue que en el momento que caigo, la fuerza me hizo salirme al lado de la llanta (sic)”, precisó.

El volante de 38 años, que aún no descarta su regreso al fútbol colombiano, aseguró que el incidente no pasó a mayores, pero que fue una situación que le hizo reflexionar sobre la reacción que tienen las personas ante las dificultades.

“Gracias a Dios está todo bien, el tema es que en ese momento el otro yo empieza con el egocentrismo a putear, esa camioneta por qué se paró allá, el del microbús por qué no frenó, no me ayudó, a buscar culpables… Me paré, seguí dando unos pasos y la gente en los carros me miraba y yo caminando buscando la forma de montarme más adelante, en el planito“, indicó.

Y añadió: “El hecho es que volví a coger la ruta y empecé a sentir impotencia, pero la comencé a convertir, a darle más a al bicicleta, y a echar para adelante. Esa rabia que en ese momento tenía le empecé a sacar en el transcurso del recorrido. Son situaciones que nos pasan a todo el mundo, la caída de una bicicleta, de un negocio, de la casa, algo familiar… Me pasó, hay que respirar, no buscar culpables, simplemente es enrollarse la lengua un ratico y salirse de ese espacio para respirar, pensar y salir para adelante“.

Finalmente, Guarín, a manera de reflexión, concluyó: “Espero les sirva de algo, me pude haber quedado buscando culpables, hay que echarle para delante, confiar en un poder superior para enfocarnos en nuestros objetivos. Un día a la vez con calma“.

