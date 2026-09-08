Por: Caracol Televisión

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La cantante Ana del Castillo sorprendió hace unos días a sus seguidores al anunciar que se convertirá en madre por primera vez. Tras despertar preocupación en redes sociales con un misterioso mensaje, la artista confirmó la noticia con un emotivo ‘post’ que desató miles de reacciones por parte de sus seguidores.

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¿Cómo se llamará el bebé de Ana del Castillo?

Tras confirmar su embarazo, la intérprete de ‘El favor de Dios’ comenzó a compartir con sus seguidores algunos detalles de esta nueva etapa. Sin embargo, inicialmente decidió mantener en reserva el sexo y el nombre de su bebé, información que poco a poco comenzó a conocerse a través de publicaciones de personas cercanas a la artista.

Cabe mencionar que, durante una celebración con amigos, una mujer compartió una fotografía junto a Ana del Castillo donde escribió: “Soy tía de Noa. Ana del Castillo, te adoro”. Publicación que posteriormente la cantante valduparense replicó en sus historias de Instagram y respondió al mensaje con muestras de cariño, dejando así una primera pista sobre el nombre que habría elegido para su bebé.

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Poco después, otra publicación reforzó la información. En la imagen, Ana del Castillo aparece sentada en una mesa mientras sostiene una taza. La fotografía estaba acompañada por el mensaje: “¡Salud por Noa!”. Estas publicaciones permitieron conocer el nombre que la cantante escogió para su primer hijo: Noa.

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Ana del Castillo espera un niño

Además del nombre, las publicaciones de sus allegados también dieron pistas sobre el sexo del bebé. Los mensajes compartidos en redes sociales estuvieron acompañados por corazones azules y referencias a Noa en masculino.

De esta manera, aunque Ana del Castillo no había realizado inicialmente un anuncio formal sobre estos detalles, las publicaciones de su círculo cercano terminaron revelando que espera un niño y que su nombre será Noa.

¿Cuántos álbumes musicales tiene Ana del Castillo?

Ana del Castillo se ha consolidado como una de las voces femeninas más destacadas del vallenato actual. A lo largo de su carrera, la artista ha presentado diferentes producciones musicales que reflejan su evolución.

Hasta el momento, la cantante cuenta con tres álbumes de estudio: ‘

El Favor de Dios’, lanzado en 2022; ‘Con Fuerza’, estrenado en 2024; y ‘X AMOR A MI’, su producción más reciente, publicada en 2026.

A estos trabajos se suma Con Fuerza (En Vivo), una producción en formato de concierto que amplía su catálogo musical.

De esta manera, Ana del Castillo suma cuatro álbumes si se incluye su producción en vivo, mientras que su discografía está conformada por tres álbumes de estudio.

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