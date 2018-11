“Que pierda las esperanzas”, contestó Amparo cuando la interrogaron por unas declaraciones en las que la actriz de videos para adultos Esperanza Gómez confesó que ‘la Diva’ es la única colombiana con la que quisiera hacer una escena porno o tener sexo.

Vicky, entonces, le dijo a Amparo que ese ha sido el deseo de Esperanza desde chiquita, pero ‘la Diva’, con su tradicional tono, le aseguró: “Y va a ser su fantasía de mayor también, porque qué vamos a hacer”.

Ante eso, el cantante Pipe Bueno, que también estaba en la entrevista, expresó que sería bueno ver a las dos famosas juntas.

“Nada que ver, mi amor. ¡Qué le pasa! […] No, hombre. ¿Qué bueno sería de qué? Esa fantasía de ustedes de ahí […] Uno no necesita esas cosas para que le pasen cosas hermosas”, le contestó la jurado.

Pese a esa reacción reacia, Pipe y otros de los asistentes a la entrevista (también estuvieron locutores, los 50 de Joselito, el jurado César Escola y el presentador Ernesto Calzadilla) insistieron tanto con el tema, y que pagarían por ver la escena en palco o en 3D, que ‘la Diva’ los mandó a tomar viagra.

“Que se tomen una pepa de esas […] Si necesitan eso [porno], entonces, que se tomen una”, expresó.

No obstante, eso no fue lo que más llamó la atención. Ahí unos rieron, pero luego gozaron más cuando Amparo dijo que no sabía quién era la mencionada actriz porno y algunos bromearon con explicaciones falsas como que era “una emprendedora”.

“No tengo la menor idea quién es”, dijo la jurado de ‘Yo me llamo’, y añadió que siente que la actriz porno hizo el comentario de la fantasía con ella para “armar polémica” y ganar fama, así como por el recuerdo de su escena lésbica con Margarita Rosa de Francisco en la novela ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’.

“Viene una chica que nadie conoce y dice eso y, entonces, ya todo el mundo la conoce por un ratico”.

Las anteriores declaraciones pueden escuchar desde el minuto 55 de este video que compartió La W en su cuenta de Facebook.