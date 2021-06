En una charla con Erick Pabón, la joven reveló algunos detalles de su vida privada, pues casi siempre le hacen más preguntas relacionadas a su trabajo en la industria del entretenimiento para adultos.

La joven empresaria habló sobre temas familiares, su vida sentimental, sus inicios en la industria y otros temas relacionados con su faceta como conferencista y hasta escritora.

Cuando tenía 17 años, la joven intentó sus primeras experiencias íntimas con su novio de ese momento, pero, cuando estaban en su casa, su hermana la vio.

“Yo no estaba tan preparada pera acepté. Estábamos en mi cuarto y mi hermana me pilló y le contó a mis papás. Yo le dije que no contara nada, pero a la hora mis papás estaban en la sala y me pegaron un regaño”, contó Aída Cortés.

Eso derivó en lo que considera una de las cosas más arriesgadas que ha hecho por amor. A pesar de que era menor de edad, ella pensó en irse de la casa, pero al intentarlo se dio cuenta que no sería nada fácil y se devolvió.

“Yo le dije a mi novio escapémonos de la casa, pero luego me di cuenta que no teníamos ni para un bus y mejor me devolví“, recordó.

Aída Cortés con cuántos hombres a estado

En la misma charla, su contertulio le preguntó por el número, aproximado, de las personas con las que ha tenido intimidad. Aunque ella no lleva la cuenta dio una cantidad que sorprendió a los presentes.

“Por ahí con unos doce”, dijo sin titubeos, aunque Pabón fue franco y le comentó que él pensaba que serían mucho más.

“Se pueden pensar. Hay muchas que yo sé que han estado con más de cincuenta“, dijo entre risas la modelo e ‘influencer‘ que tiene más de tres millones de seguidores.

A sus 25 años, Aída Cortés se ha convertido en una éxito en Onlyfans y es una de las colombianas que más gana en esa plataforma. Eso le ha permitido tener mucho más público y dice que está cerca de lanzar una réplica de sus partes íntimas.