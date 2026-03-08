La tensión de Gustavo Petro en discurso de las elecciones 2026 en Colombia marcó el inicio de una jornada que se presenta como la oportunidad no solo para elegir representantes en el Congreso sino para participar en las consultas interpartidistas.

Sigue a PULZO en Discover

Pulzo se animó a hacer un experimento social sobre cuánto se demora en votar en Colombia y registró un tiempo de 3 minutos 27 segundos, en un ejercicio que se llevó a cabo con una medición cronometrada que dejó en evidencia una realidad para algunos inesperada.

Andrés Murcia, CEO de este medio, compartió un video en el que mostró el mencionado reporte desde la calle 90 con carrera 16, a las 8:50 de la mañana, como parte de ese seguimiento.

De hecho, la intención de esta dinámica es invitar a que los usuarios compartan con Pulzo también cuál es el tiempo que gastan en votar, como forma de saber qué tan efectivo es este proceso.

Lee También

¿Cuáles son los pasos para votar en elecciones en Colombia?

Los siguientes son los pasos para votar en las elecciones en Colombia:

Consultar de puesto y mesa: antes de salir, verificar su lugar de votación en el portal oficial o la aplicación “aVotar”. Si no ha cambiado su residencia recientemente, su puesto será el mismo de la última elección legislativa.

antes de salir, verificar su lugar de votación en el portal oficial o la aplicación “aVotar”. Si no ha cambiado su residencia recientemente, su puesto será el mismo de la última elección legislativa. Documento de identidad: presente su cédula de ciudadanía original al llegar a la mesa asignada. Se aceptan tres versiones: la amarilla con hologramas, la cédula digital física (policarbonato) o la cédula digital en el dispositivo móvil oficial.

presente su cédula de ciudadanía original al llegar a la mesa asignada. Se aceptan tres versiones: la amarilla con hologramas, la cédula digital física (policarbonato) o la cédula digital en el dispositivo móvil oficial. Recepción de tarjetas electorales: el jurado entregará los tarjetones para Senado y Cámara de Representantes. Si la persona desea votar en las consultas interpartidistas para elegir candidato presidencial, debe solicitarlo explícitamente, ya que no se entrega de forma automática.

el jurado entregará los tarjetones para Senado y Cámara de Representantes. Si la persona desea votar en las consultas interpartidistas para elegir candidato presidencial, debe solicitarlo explícitamente, ya que no se entrega de forma automática. Marcación del voto: dirigirse al cubículo secreto. Marcar con una “X” clara sobre el logo del partido y, si la lista es abierta, sobre el número del candidato. Evitar tachaduras o salir del recuadro para que su voto no sea anulado.

dirigirse al cubículo secreto. Marcar con una “X” clara sobre el logo del partido y, si la lista es abierta, sobre el número del candidato. Evitar tachaduras o salir del recuadro para que su voto no sea anulado. Depósito y certificado: depositar cada tarjeta en la urna correspondiente según el color. Finalmente, el jurado devolverá la cédula junto con el certificado electoral, el cual otorga beneficios como descuentos en trámites y prelación en empleos públicos.

El horario de votación es de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. Si usted se encuentra en la fila a la hora del cierre, no podrá votar, por lo que se recomienda acudir temprano para evitar congestiones de último minuto.

Ejercer el derecho al voto en Colombia es un proceso estructurado que garantiza la participación democrática de los ciudadanos mayores de 18 años. Para la jornada de este domingo 8 de marzo de 2026, donde se eligen integrantes del Congreso y se definen consultas presidenciales, es fundamental seguir la ruta oficial establecida por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

¿Cuáles son los beneficios por votar en Colombia?

Los principales beneficios por votar en Colombia incluyen:

Descanso remunerado: el ciudadano tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado, la cual debe concertarse con el empleador durante los treinta días posteriores a la elección.

el ciudadano tiene derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado, la cual debe concertarse con el empleador durante los treinta días posteriores a la elección. Descuento en educación: los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior reciben un descuento del diez por ciento en el costo de su matrícula académica.

los estudiantes de instituciones oficiales de educación superior reciben un descuento del diez por ciento en el costo de su matrícula académica. Trámites de identidad: se otorga un descuento del diez por ciento en el valor de la expedición del duplicado de la cédula de ciudadanía o del pasado judicial.

se otorga un descuento del diez por ciento en el valor de la expedición del duplicado de la cédula de ciudadanía o del pasado judicial. Pasaporte: quienes presenten el certificado obtendrán una rebaja del diez por ciento en el trámite inicial o la renovación del pasaporte durante los siguientes cuatro años.

quienes presenten el certificado obtendrán una rebaja del diez por ciento en el trámite inicial o la renovación del pasaporte durante los siguientes cuatro años. Servicio militar: los soldados bachilleres o regulares pueden reducir su tiempo de servicio obligatorio en uno o dos meses, según sea el caso particular.

los soldados bachilleres o regulares pueden reducir su tiempo de servicio obligatorio en uno o dos meses, según sea el caso particular. Prelación estatal: el documento sirve como factor de desempate en concursos de carrera administrativa y en la adjudicación de becas o subsidios de vivienda estatal.

Tras ejercer el sufragio, el jurado de votación entrega el certificado electoral, un documento indispensable para acceder a diversos incentivos económicos y administrativos establecidos por la Ley 403 de 1997. Estos beneficios buscan motivar la concurrencia a las urnas y fortalecer la cultura democrática en todo el territorio nacional de manera efectiva.

* Pulzo.com se escribe con Z