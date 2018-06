En diálogo con esa emisora, que lo interrogó para conocer aspectos poco conocidos de su vida, el candidato del Centro Democrático aseguró que compra la ropa en Arturo Calle.

“¿La pintica del 7 de agosto ya la tiene clara o no?”, preguntó Felipe Zuleta, panelista de Blu Radio. “¿Usted es de diseñador colombiano o Arturo Calle o qué?”, insistió.

La respuesta de Iván Duque fue: “Yo uso bastante Arthur Street (Arturo Calle). Además, por ejemplo, estas camisas azules, que han sido la bendición de la campaña, yo compré pero por docenas. Es Arthur Street”.

Según él, también usa a veces ropa de Ricardo Pava e, insistió, le gustan las marcas nacionales.

Luego de la respuesta de Duque, el director de Mañana Blu, Néstor Morales, le preguntó: “¿Lo de Arthur Street es en serio o es un acto de demagogia a 48 horas de las elecciones?”.

Y Duque le respondió: “Es en serio. En Arturo Calle yo he comprado varias cosas, sobre todo que además me gusta la calidad y son muy buenas las camisas y los blazers. Yo mantengo sacos azules también por montones y camisas azules y me las pongo con jeans y zapatos y sale”.

Como dato curioso, Arturo Calle es uno de los empresarios que ha expresado su apoyo a Iván Duque. De hecho, el día de elecciones de primera vuelta, él era uno de los que estaba presente entre las personas que asistieron a la sede de campaña ese domingo 27 de mayo. Así lo afirmó la revista Semana en su momento: