Unos sacaron camándula y otros sacaron el celular para grabar hasta con mano temblorosa las extrañas luces que se vieron desde varias zonas del Oriente antioqueño en la noche del martes 23 de abril.

(Lea también: [Video] J Balvin grabó a supuesto ovni que estaba sobre él y reveló rara creencia)

La escena fue bastante inquietante. Un montón de luces blancas que se movían a gran velocidad juntas hasta perderse de vista. En cuestión de minutos los chats de amigos y familias empezaron a llenarse de videos grabados desde ventanas, desde la calle y algún balcón. “¿Ustedes también lo vieron?”, fue la pregunta de quienes creyeron haber sido testigos de un avistamiento de ovnis sin precedentes en Antioquia.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship, completing Falcon’s 300th landing! pic.twitter.com/1YHqiHWjkN

— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2024