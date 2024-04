En la vanguardia de la tecnología, Elon Musk, presidente de Neuralink y CEO de Tesla y SpaceX, está desarrollando un proyecto llamado ‘Blindsight’, que consiste en un chip cerebral diseñado para restaurar o mejorar la visión en personas con discapacidades visuales.

Aunque actualmente se encuentra en fase experimental, el magnate aseguró que el chip ha sido probado en monos, con resultados alentadores.

I should mention that the Blindsight implant is already working in monkeys.

Resolution will be low at first, like early Nintendo graphics, but ultimately may exceed normal human vision.

(Also, no monkey has died or been seriously injured by a Neuralink device!)

— Elon Musk (@elonmusk) March 21, 2024