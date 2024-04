En los últimos cuatro años el club de los 100 mil millones de dólares, en el que está la élite de multimillonarios del mundo que tienen fortunas de 12 dígitos, pasó de estar conformado por una persona a tener 14 miembros.

De acuerdo con el ‘ranking’ que publica cada año la Revista Forbes, en 2020 el único empresario que había logrado acumular una fortuna superior a los 100.000 millones era Jeff Bezos, fundador y propietario de Amazon.

(Vea también: Taylor Swift ya es multimillonaria; Forbes reveló cuánto dinero tendría en su cuenta bancaria)

En 2021 la lista se amplió a cuatro personas, cuando Elon Musk (propietario de Tesla), Bernard Arnault (director de LVMH la mayor empresa de artículos de lujo del mundo), y Bill Gates (fundador de la tecnológica Microsoft), se metieron en el club de los 100.000 millones de dólares. En 1999, Gates ya había estado cerca de hacerlo, cuando gracias al boom de la burbuja de las puntocom, alcanzó a tener una fortuna de 11 cifras.

En 2023 la lista creció e incluyó a otros dos multimillonarios, por lo que hubo seis personas en el club. Sin embargo, en la actualización que hizo la Revista Forbes para el 2024 lograron colarse nueve empresarios más. Entre ellos está Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina, quien aparece de último en el listado con 102.000 millones.

De acuerdo con información publicada por BBC Mundo, la fortuna de estas 14 personas es superior al PIB anual de países como Uruguay, Bolivia, Panamá o Costa Rica. Aquí la lista completa de multimillonarios.

14. Carlos Slim Helú

El hombre más rico de América Latina, que es propietario de varias empresas de telecomunicaciones que se han extendido por toda la región y salieron desde México, tiene un patrimonio neto de 102 mil millones de dólares.

13. Amancio Ortega

El español Amancio Ortega, que es uno de los dueños de la marca de ropa Zara, que tiene tiendas en casi todo el mundo, cuenta con una fortuna de 103 mil millones de dólares que le permitió meterse en el club de los multimillonarios.

12. Michael Bloomberg

El empresario norteamericano y exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, dueño de una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, tiene una fortuna de 106 mil millones de dólares. En abril del año pasado se comprometió a donar su participación del 88% de la empresa a la fundación Bloomber Philanthropies, que busca ayudar a prevenir el cambio climático y mejorar la salud pública.

(Lea también: Cuánta plata tiene David Vélez, el hombre más rico de Colombia; supera a Sarmiento Angulo)

11. Serguéi Brin

El fundador de Google, que es de origen ruso y también tiene nacionalidad estadounidense, tiene un patrimonio neto de 110 mil millones de dólares. Con apenas 50 años es uno de los más jóvenes del listado.

10. Larry Page

El empresario estadounidense Larry Page, que tiene 51 años y es, junto a Seguei Brin uno de los fundadores de Google, tiene una fortuna de 114 mil millones de dólares, que lo hacen miembro del club. Hace unos años está semijubilado y vive moviéndose entre sus islas privadas.

9. Mukesh Ambani

El empresario indio de origen yemení, Mukesh Ambani, tiene una fortuna de 116 mil millones de dólares que son producto de sus negocios con las empresa Reliance Industries, en la que lidera temas de energía, petroquímicos, gas natural, comercio minorista, entretenimiento, telecomunicaciones, medios de comunicación y textiles en todo el mundo.

8. Steve Ballmer

El empresario estadounidense Steve Ballmer tiene una fortuna de 121 mil millones de dólares que ha ganado gracias a varias inversiones que ha realizado. Su principal fuente de riqueza es Microsoft, empresa de la que fue director ejecutivo entre el 2000 y 2014. Ahora es dueño del equipo de baloncesto Los Angeles Clippers, que juega en la NBA.

7. Bill Gates

El empresario estadounidense, fundador de Microsoft, es dueño de una fortuna de 128 mil millones de dólares. Su fuente principal de riqueza es la empresa de tecnología que dirigió desde 1975, cuando la creó junto a Paul Allen, un amigo suyo de la infancia. Forbes asegura que Gates es casi la persona más rica de la historia, pues su fortuna sigue siendo alta a pesar de que tuvo un divorcio costoso en 2021 y donó 59 mil millones de dólares a obras benéficas.

Bill Gates praises India’s “digital public infrastructure”—combining biometric digital ID (known as “Aadhaar”), bank accounts and payments—as “foundational” for keeping tabs on farmers, monitoring people’s health records and helping with “climate problems”. pic.twitter.com/nUDfYMyeHM

— Wide Awake Media (@wideawake_media) April 3, 2024