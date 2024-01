El mundo de los negocios está lleno de gurús que comparten sus fórmulas para triunfar y hacer dinero, muchos incluso se atreven a recomendar libros y tácticas para quienes quieran seguirles el paso.

Pero cuando una persona exitosa rompe esos paradigmas y dice que no hay que ponerle tanto mito a las cosas, y de hecho admite no apoyarse en ninguna lectura para haber triunfado, esto no pasa por alto.

Es el caso de Thomas Peterffy, que ostenta una fortuna de US$28.200 millones y ocupa el puesto 54 entre las personas más ricas del planeta, según Forbes.

Se trata del “pionero del comercio digital, preside Interactive Brokers, que comercializa su plataforma comercial especializada para inversores sofisticados”, de acuerdo con el medio especializado.

Peterffy arribó a Estados Unidos en 1965, a los 21 años, “como descendiente sin dinero de aristócratas húngaros que lo perdieron casi todo ante los soviéticos”. Justamente, Forbes le realizó una entrevista recientemente en la que le preguntó, entre otras cosas, si recomendaba algún libro para los inversores.

Su respuesta fue contundente. “Nunca he leído un libro sobre inversiones. Como digo, creo que todo es lógico. Hay que hacer el trabajo y estudiar los hechos sencillos. De eso se trata”.

Y complementó: “Sobre la gente que escribe libros de inversión tienes que hacerte la pregunta: ¿Por qué lo hacen? Si realmente supieran algo, se lo guardarían para sí mismos”.

También tuvo tiempo para aconsejar a los más jóvenes: “Si yo fuera un joven que entra en el mundo de las inversiones, le diría que tiene que estudiar un campo determinado y especializarse en él y en las empresas de ese campo. ¿En qué me metería? Creo que me dedicaría a la obtención, producción y distribución de energía, y a las distintas tecnologías que se emplean y se emplearán”.

