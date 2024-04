Por: El Colombiano

El Colombiano es un grupo editorial multiplataforma con más de 110 años de existencia. Nació en la ciudad de Medellín en Antioquia. Fundado el 6 de febrero de 1912 por Francisco de Paula Pérez, se ha especializado en la investigación y generación de contenidos periodísticos para diferentes plataformas en las que provee a las audiencias de piezas mult... Visitar sitio

Luego del cierre del primer trimestre en el que el S&P 500 y algunas bolsas de Europa marcaron sus máximos más fuertes desde 2019, la lista de billonarios de la revista Forbes se actualizó con base en esos movimientos en bolsa.

Según Forbes, Bernard Arnault, “el magnate de los artículos de lujo detrás de Louis Vuitton, Christian Dior y docenas de otras marcas, ha sido la persona más rica del mundo desde febrero gracias a la actuación estelar de su grupo Lvmh. Justo debajo del magnate francés, ha habido una batalla por el segundo y tercer más rico como el CEO de Tesla, Elon Musk, y el presidente de Amazon, Jeff Bezos, volteando puntos a lo largo de marzo”.

Arnault de 75 años de edad, es dueño de alrededor de 70 lujosas marcas de moda, entre ellas Louis Vuitton, Christian Dior, Moet & Chandon, Sephora y la joyería Tiffany & Co. También se dio a conocer cuánta plata tiene David Vélez, el hombre más rico de Colombia; supera a Sarmiento Angulo.

Arnault, comienza entonces el segundo trimestre del año como la persona más rica del mundo con US$ 226.000 millones (único por encima de la línea de US$ 200.000 millones), y el multimillonario está en medio de cambios en la plana directiva del conglomerado.

(Vea también: La pobreza tiene rostro de mujer: 4,5 millones de hogares con jefatura femenina viven en la precariedad)

Stéphane Bianchi, de 59 años, actual director de la unidad de relojes y joyería de Lvmh, asumirá. Bianchi se unió al grupo en 2018 para dirigir Tag Heuer y la unidad de relojería, y añadió Tiffany & Co. a sus responsabilidades tras su adquisición.

El top cinco, luego de Arnault, lo complementan Jeff Bezos (US$ 198.600 millones), Elon Musk (US$ 192.600 millones), Mark Zuckerberg (US$ 172.200 millones) y Larry Ellison (US$ 154.500 millones).

Forbes, que anunció recientemente que se va de Colombia, resaltó que en el caso de Musk hubo una caída quien estaba desde el primer lugar, especialmente por el precio de las acciones de Tesla; la compañía tuvo la acción con peor desempeño en el índice S&P 500 en el primer trimestre de 2024, cayendo 29%. Sólo en marzo las acciones bajaron 13%.

Según el sondeo del primer trimestre, “el mayor ganador en marzo fue el cofundador de Oracle, Larry Ellison, cuya fortuna aumentó en casi US$ 16.000 millones debido a un salto de 10% en el precio de las acciones del gigante del software. Ellison es actualmente la quinta persona más rica del mundo, habiendo sido superada por el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, en marzo”.

Top 10 personas más ricas del mundo 2024

1. Bernard Arnault (LVMH/ artículos de lujo)

2. Jeff Bezos (Amazon)

3. Elon Musk (Tesla, SpaceX, X (Twitter))

4. Mark Zuckerberg (Meta (Facebook))

5. Larry Ellison (Oracle)

6. Warren Buffett (Inversiones Berkshire Hathaway)

7. Bill Gates (Microsoft)

8. Larry Page (Google)

9. Steve Ballmer (Microsoft)

10. Serguéi Brin (Google)

(Lea también: Colombia revive el sueño de generar energía con el calor de la tierra y los volcanes: hará subasta este año)

Los billonarios en Colombia

En el caso de Colombia, así como el conteo de marzo, son cuatro personas que aparecen en la lista, y ese pequeño grupo acumula un patrimonio que suma más de US$ 30.000 millones: (David Vélez, Jaime Gilinski, Luis Carlos Sarmiento Angulo y Beatriz Dávila de Santo Domingo).

Lee También

En las cifras que presenta la revista resalta cómo la fortuna de Gilinski avanzó el último año, así como su posición en la industria, luego del negocio que le dio el control sobre el Grupo Nutresa, (incluso por encima del total de Sarmiento).

De hecho, Gilinski, en marzo, se separaba de la fortuna de Sarmiento Angulo en un margen de US$ 100 millones (pues el caleño tenía un patrimonio calculado en US$ 7.400 millones y Sarmiento US$ 7.300 millones); pero el conteo de abril ahora amplia esa distancia. Gilinski logró US$ 7.800 millones, US$ 600 millones por encima de la fortuna del fundador del Grupo Aval, con US$ 7.200 millones.

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.