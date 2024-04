Por: VALORA ANALITIK

La Superintendencia de Industria y Comercio anunció una sanción al Grupo Cossio S.A.S., con una multa de $813.002.240.

“La decisión fue adoptada luego de que la Superintendencia adelantara la correspondiente investigación administrativa sancionatoria, en la cual concluyó que la investigada incurrió en publicidad engañosa sobre su producto denominado al considerar que el mensaje publicitario transmitido fue la promesa de ganancias monetarias en un tiempo determinado con el “Método Cossio”, indica la entidad.

¿De qué se trata el ‘Método Cossio’?

Con la investigación, la Superfinanciera indicó que por medio del “Método Cossio”, ayudaba a conseguir riqueza en poco tiempo, mensaje que se reforzó con la imagen del influenciador Yéferson Cossio, encargado de publicitar el producto.

Sin embargo, luego de analizar las pruebas del expediente, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor encontró que los resultados prometidos en las piezas revisadas, estaban supeditados a factores adicionales que no fueron indicados en la misma publicidad.

Con ello, “se transmitió un mensaje que no se ajustó a la realidad, dado que las afirmaciones objetivas empleadas no tuvieron un verdadero respaldo que demostrara y sustentara que los consumidores podían volverse ricos en redes sociales, en un lapso de cinco meses, tal como se aseguró en la publicidad”, indica el comunicado.

Un aspecto importante que se encontró en la investigación es la forma en que construyó la campaña publicitaria del curso “Método Cossio”, aprovechándose de la influencia de una persona pública como lo es Yéferson Cosio, quien suma alrededor de 40 millones de seguidores en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok.

“Lo anterior, para apuntar a sus anhelos y aspiraciones internas, y crear la ilusión de que el producto ofrecido los acercaría al éxito económico y a un estilo de vida como el que muestra el influenciador en sus redes sociales”, explica la Superintendencia de Industria y Comercio.

Así mismo, la investigación encontró que un elevado número de consumidores fueron inducidos en error, reflejando la amplitud del impacto negativo generado por las actuaciones desplegadas.

En efecto, la superintendencia de Industria y Comercio encontró “que se vulneró las expectativas creadas en aproximadamente 23.300 personas que adquirieron el “Método Cossio”, reforzando la idea que tienen quienes lo siguen en las redes de obtener los mismos resultados de éxito del influenciador, al imitar su comportamiento, adoptar sus hábitos o adquirir un producto que este anuncie”.

Así las cosas, de acuerdo con el comunicado, “la publicidad del “Método Cossio” tuvo como finalidad influir en las decisiones de consumo de aquellos que tuvieron acceso a las piezas publicitarias; no obstante, las afirmaciones no tuvieron un sustento respecto de los resultados esperados por tomar ese curso, pese a que eran susceptibles de ser verificadas, por lo que el mensaje que se transmitió no correspondió con la realidad, de manera que indujo o pudo inducir en engaño o confusión a los consumidores”.

“Contra el acto administrativo sancionatorio que decidió la investigación adelantada procede el recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y/o el de apelación ante la Superintendente Delegada para la Protección del Consumidor”, concluye el comunicado.

Yéferson Cossio responde ante sanción de la SIC

Luego de que la entidad diera a conocer la sanción e investigación, el ‘influencer’ Cossio apareció en sus redes sociales para aclarar el tema.

A pesar de que defendió su inocencia, también señaló que acatará la ley en caso de encotrarse culpable y pagará la millonaria suma.

“La SIC me está investigando porque hice una ‘publicidad engañosa’, esto es tema viejo, mis abogados ya están al frente de mi defensa. Aquí no fue un error, yo sí he cometido errores”, inició Yéferson.

Además, el creador de contenido añadió que cuando estaba iniciando en las redes sociales sí pudo haber cometido un error, pero que, en este caso con la SIC no fue así.

“Al principio, cuando estaba empezando, por falta de información… Pero este no fue el caso y si por cualquier motivo después de mi defensa la SIC decide que infringí las normas y toca pagar la multa, se acata la ley, se levanta cabeza y con todo el amor del mundo se continúa”, puntualizó Cossio.

