Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido en Colombia que más llaman la atención, ya que tiene una gran suma de dinero que presume en sus redes sociales, pero más allá de eso igual ayuda a comunidades y animales que no tienen una vida sencilla.

De hecho, en las últimas horas sorprendió debido a que va a hacer un concurso en sus redes sociales en el que regalará, entre otros premios, un apartamento amoblado en Medellín, por lo que sus seguidores están ilusionados y optimistas con poder ser elegidos.

Sin embargo, más allá de la reacción que ha tenido dicho concurso, el ‘influencer’ colombiano ahora sorprendió y asustó, ya que en una historia compartida en la noche de este domingo 21 de abril, Cossio subió un video en el que se ve su camioneta con impactos de bala y él muy asustado por la situación.

Qué le pasó a Yeferson Cossio

Por ahora no hay muchos detalles de lo que realmente sucedió, dado que el antioqueño no ha querido hablar al respecto, pero al menos en lo que se ve en el video es que su camioneta recibió unos impactos de bala que, por fortuna, debido al blindaje del automóvil, no le hicieron ningún daño.

“Lo único que voy a decir es que todavía tengo las… en el cuello”, aseguró el creador de contenido en el video en el que se ven, por lo menos, seis impactos de bala en la camioneta.

Lo cierto es que afortunadamente para él, su familia y sus seguidores, ningún disparo lo impactó y por eso es que horas más tarde ya estaba de nuevo compartiendo contenido en su cuenta de Instagram, pero nada relacionado con el curioso hecho que le ocurrió.

