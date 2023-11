En medio de una gran cantidad de señalamientos y acusaciones por promocionar a un presunto estafador, Yeferson Cossio decidió desahogarse sobre la relación con su hermana y su vida familiar. Y aunque casi siempre muestra una vida llena de lujos y muchos gastos, confesó las dificultades que pasó hace muchos años y en su entorno familiar.

En una de las historias de Instagram que subió el nacido en Medellín hace 29 años, destacó que su hermana Cintia Cossio había sido lo más importante de su vida y había estado más presente que sus propios padres. Pero no todos sabían que el contexto había sido de tantas necesidades y expuestos a situaciones de extrema violencia.

Después de hacer un posteo en su perfil de Instagram en el que tiene millones de seguidores, alguien le hizo un comentario en privado, sobre la relación que tiene con su hermana, teniendo en cuenta que también los han criticado por las bromas pesadas. “Es admirable el amor que le tienes a tu hermana”, fue el corto elogio que llegó a ‘Yef’ y él respondió con un extenso desahogo de su vida y cómo lo hacían a un lado cuando pequeño:

“¿Y cómo no le voy a tener amor? Tuvimos una infancia de mie…, aguantábamos hambre, nos quitaban los servicios, nos humillaban, a mí me golpeaban porque era una mala persona. De hecho, los padres de los otros niños no los dejaban juntar conmigo, solo Anderson Torres desobedecía a su mamá y no me daba la espalda”.