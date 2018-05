Humberto De la Calle empezó por felicitar a Iván Duque y Gustavo Petro, que disputarán la segunda vuelta, y los invitó a hacer un debate con altura, donde el diálogo y la voluntad de los colombianos prevalezcan.

Habló también de su admiración a Sergio Fajardo, tercero en la votación. “Lamento que cuando era legalmente posible, mi pertinaz invitación a formar una alianza no tuvo éxito”, dijo De la Calle. Y agregó: “No tuvo éxito de su parte, pese a que todo mostraba y muestra que hubiera podido ser el triunfador, ese fue el punto de quiebre de esta campaña”.

El liberal no desconoció que el resultado no fue el esperado después de tanto trabajo. “Pero quiero decir que no tengo reproche alguno. No logré convencer a los colombianos y eso es responsabilidad mía”.

Sobre apoyos o alianzas de cara la segunda vuelta, De la Calle quiso apartarse de todo eso. “Si no pude convencer con mi mensaje, sería un acto de burda arrogancia dar consejos sobre el rumbo a seguir. Cada quien debe obrar según sus convicciones. Por mi parte doy por terminada toda actividad electoral, no obstante, no renunciaré a mis ideas y seguiré presente en la discusión política”, dijo.

Uno de los momentos más álgidos de su intervención se dio cuando daba gracias a quienes formaron parte de su equipo. Empezó con Clara López, su fórmula vicepresidencial, por darle contenido social a lo que consideró su visión de país.

Pasó entonces a agradecer a César Gaviria, director del partido Liberal, y en ese momento fue interrumpido por los asistentes que empezaron a chiflar y silbar, para luego cantar al unísono “no más Gaviria”. De la Calle finalizó este instante diciendo: “A Juan Fernando Cristo le reconozco su lealtad”.

En su discurso, el exnegociador de paz con las Farc mencionó que la disputa política está torpedeando la paz. “La paz hace mucho tiempo dejó de ser una utopía normativa, es ahora una realidad que no queremos afrontar con responsabilidad”.

“Qué contrariedad, la guerra nos unió durante 8 años, hoy la paz es la que nos divide. Por eso los colombianos podemos aburrirnos de todo, menos de la paz”, enfatizó.

