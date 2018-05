Algunos usuarios señalan que el Partido Liberal ha muerto gracias a las acciones de Gaviria y otros le piden a Humberto De la Calle que asuma la presidencia de esa colectividad.

Cabe recordar que en una entrevista con El Tiempo, Gaviria dijo:“El doctor Fajardo dijo que él no quería saber nada del Partido Liberal, que no le interesaba, que no quería sus votos, y volvió imposible la consulta interpartidista. Y hoy hay un escollo insalvable”.

Además, dijo que no fue amigo de “pretender vetar al Centro Democrático o a su candidato, no lo quise hacer y no lo voy a hacer. Particularmente, en lo que tiene que ver con las dignidades y composición de las comisiones del Congreso”.

Esto último sentó muy mal porque se consideró en su momento que el expresidente se estaba acercando al Centro Democrático y que no estaba apoyando como debería ser a De la Calle, el verdadero candidato del partido.

Ahora, tras conocerse los resultados, algunos usuarios decidieron compartir sus opiniones y aseguran que, si se hubiera gestado una alianza entre Fajardo y De la Calle, los resultados serían otros.

El @PartidoLiberal conducido con una lógica de intereses de la familia Gaviria y clientelas está sepultado. Teniendo el mejor candidato de los últimos años obtuvimos el peor resultado #GaviriaTuvoLaCulpa — Luis Ernesto Gómez (@LuisErnestoGL) May 27, 2018

#NoMasGaviria gritan al unísono los seguidores de @DeLaCalleHum. Todos sabemos que #GaviriaTuvoLaCulpa. No vino ni siquiera a dar la cara. ¿Estará negociando al liberalismo? pic.twitter.com/vjmwdoX3Lu — Luis Ernesto Gómez (@LuisErnestoGL) May 27, 2018

La forma de actuar de Cesar Gaviria al interior del @PartidoLiberal causa la derrota en estas elecciones. Dejaron sólo a @DeLaCalleHum. Solo presencia para la foto.#GaviriaTuvoLaCulpa — Camilo Cogollo (@camilocogollo11) May 27, 2018

Dr Gaviria, su empeño por torpedear campaña de un gran candidato como @DeLaCalleHum no sólo le dieron el peor resultado al @PartidoLiberal en su historia, sino le quitó la oportunidad al país de no caer en los extremos por frenar alianza con @sergio_fajardo. #GaviriaTuvoLaCulpa pic.twitter.com/j92CMier9i — Juan Bocanegra (@juancbocanegra) May 27, 2018

