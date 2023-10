Para denominar a los beneficiarios de los programas sociales, el Sisbén, sistema de información que clasifica a la población colombiana según sus condiciones socioeconómicas, se clasificaron a las personas por grupos con la letra A, B, C y D.

El grupo C está conformado por población vulnerable, es decir, que se encuentra en riesgo de caer en pobreza. Los hogares clasificados en este grupo pueden acceder a una serie de beneficios sociales, como subsidios para vivienda, educación y salud.

En la actualidad, existen más de 22 millones de hogares colombianos clasificados en el grupo C. Estos hogares se caracterizan por tener una baja capacidad de generación de ingresos y por vivir en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Al tener condiciones de vida más favorables que los dos primeros grupos, A y B, existen beneficios en cuanto a alimentación escolar, salud y educación.

Beneficios del grupo C del Sisbén

Subsidios para vivienda: el gobierno colombiano ofrece subsidios para el pago de la cuota inicial de una vivienda nueva o usada. Los hogares del grupo C pueden acceder a un subsidio de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV), pero solo hasta el subgrupo C7.

Del C8 al C18, podrán acceder a subsidios de hasta 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV).

Subsidios para educación: el gobierno colombiano ofrece subsidios para la matrícula en colegios privados y públicos. Los hogares del grupo C pueden acceder a un subsidio de hasta el 50 % del valor de la matrícula.

Subsidios para salud: el gobierno colombiano ofrece subsidios para el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en el régimen subsidiado. Los hogares del grupo C pueden acceder a un subsidio de hasta el 100% de la UPC.

Los beneficios del Sisbén son una herramienta importante para mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable. Los hogares clasificados en el grupo C pueden acceder a una serie de beneficios que les permiten acceder a una vivienda digna, educación de calidad y atención en salud.

¿Cuál es la diferencia de los grupos del Sisbén?

Según el Departamento Nacional de Planeación, esta es la descripción de cada grupo: el grupo A, conformado por la población con menor capacidad de generación de ingresos o población en pobreza extrema; el grupo B, compuesto por hogares pobres, pero con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A; el grupo C, constituido por población en riesgo de caer en condición de pobreza (vulnerable) y el grupo D, conformado por población no pobre.

En caso de estar inconforme con la clasificación que recibió, la cual se da con la información que usted reporta en la encuesta bajo juramento, se deberá dirigir a la oficina del Sisbén del municipio en el que vive y verificar la información de la encuesta, así podrá solicitar la realización de una nueva encuesta para seis meses después de la publicación de los últimos resultados.

“Dependiendo de cada caso, puede o no generarse un cambio significativo en el resultado que afecte la clasificación del Sisbén. En esta situación, no existe un mecanismo adicional para modificar la clasificación y no es viable introducir cambios en la información para clasificar en un grupo diferente al encuestado”, afirma el DNP.

