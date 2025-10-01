El gigante de la moda rápida Shein ha elegido Francia para abrir sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo, anunció este miércoles la marca, criticada por sus miles de productos a muy bajo precio vendidos por internet.

(Ver también: Preocupación por compras en Temu, Shein, Aliexpress y similares: “Competencia desleal”)

A partir de noviembre abrirá progresivamente seis tiendas en el país, empezando por París –dentro de los grandes almacenes BHV Marais–, y siguiendo por las ciudades de Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges, indicó la empresa en un comunicado.

Lee También

“Esta alianza es más que un simple lanzamiento: es un compromiso para revitalizar los centros urbanos en toda Francia, restaurar los grandes almacenes y desarrollar oportunidades para la moda francesa”, aseguró Shein, que promete crear 200 empleos directos e indirectos.

Shein, fundada en China en 2012 y con sede en Singapur, es principalmente conocida por vender ropa y accesorios a precios extremadamente bajos, con un gran número de referencias y usando un marketing muy agresivo.

La compañía ha sido acusada de contaminación ambiental por los enormes volúmenes de ropa que pone en el mercado y está bajo sospecha por las condiciones laborales de sus proveedores.

En Europa, el sector textil y de la moda reprocha a Shein hacer una competencia desleal frente a las empresas locales porque no cumple las mismas normas europeas sobre medio ambiente, derechos sociales y seguridad del consumidor.

Shein emplea a 16.000 personas en todo el mundo y en 2022 facturó 23.000 millones de dólares (20.000 millones de euros).

Ahora, pese a que en un principio esta compañía solo tendrá puntos físicos en Francia, no se descarta que en los próximos meses pueda expandirse a otros países de Europa e incluso a Sudamérica, teniendo en cuenta que desde esta región piden miles de productos al día y por eso es un mercado bastante interesante para este tipo de compañías.

(Ver también: Compradores por Amazon, Temu y más, a pagar más por idea (discutida) del Gobierno Petro)

Mientras tanto, las personas pueden seguir adquiriendo sus productos sin ningún problema a través de la página web o de la aplicación, ya sea ropa, accesorios o artículos de tecnología.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.