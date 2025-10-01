El futuro económico de Colombia se ve amenazado luego de la reciente pérdida del acceso a la Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este instrumento le ofrecía al país hasta 9.800 millones de dólares para enfrentar conmociones externas, funcionando como un seguro financiero y como un símbolo de confianza para los mercados internacionales.

(Vea también: Estados Unidos da nuevo golpe a Colombia y contradice datos entregados por Gobierno Petro)

La LCF brindaba un respaldo inmediato en situaciones de crisis; sin ella, la capacidad del país para responder a shocks económicos se reduce de manera crítica. Según el diario El Tiempo, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, advirtió que “se trata de un muy mal mensaje para los inversionistas y las calificadoras de riesgo”, ya que esta línea representaba una garantía de la disciplina macroeconómica del país.

Uno de los impactos más inmediatos es el aumento en la percepción de riesgo y los costos de financiamiento. César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, explicó en declaraciones recogidas por El Tiempo que esta línea funcionaba como un cupo de crédito y que, al perderlo, si Colombia requiere financiamiento, será más costoso acceder a los recursos.

Lee También

En la misma línea, Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas de Bancolombia, señaló que la ausencia de la LCF incrementa la vulnerabilidad del país ante episodios de volatilidad o salidas de capital, lo que podría traducirse en rebajas crediticias y un encarecimiento de la deuda pública.

Cancelación de línea de crédito del FMI puede afectar la inversión extranjera

Además de sus efectos externos, la pérdida de la LCF obliga al gobierno colombiano a responder a las observaciones del FMI sobre la política fiscal. Esto implicará ajustes en el gasto público y medidas que apunten a restaurar la credibilidad financiera, con el objetivo de recuperar la confianza de inversionistas y organismos multilaterales.

En síntesis, la salida de Colombia de la Línea de Crédito Flexible genera mayores costos para financiar la deuda, limita la inversión extranjera y priva al país de un colchón financiero estratégico en un contexto global incierto.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.