Y es que el FMI emitió su informe anual sobre Colombia bajo el artículo IV y advirtió que las finanzas públicas del país se han deteriorado, lo que exige un plan de acción con medidas “decididas y realistas”. Aunque la entidad reconoció que la economía muestra señales de recuperación y que la inflación está cada vez más controlada, el principal foco de preocupación es el frente fiscal y la suspensión de la regla fiscal anunciada por el Gobierno en junio pasado.

Según el documento, “la política y el marco fiscal se han debilitado considerablemente en comparación con la evaluación previa de ‘muy sólido’”, lo que pone en riesgo el acceso del país a la Línea de Crédito Flexible (LCF). De hecho, el FMI anticipó que Colombia posiblemente no volverá a contar con este instrumento, luego de que en abril se suspendiera la posibilidad de hacer desembolsos a la espera de la revisión anual y de una evaluación de medio término que será la próxima en hacerse.

El organismo también alertó que nuevas demoras en la consolidación fiscal podrían provocar preocupaciones por un eventual “desanclaje de la política fiscal”, lo que no solo afectaría la confianza de los inversionistas, sino que podría provocar una interrupción repentina de los flujos de capital. A ello se suman otros factores que presionan el panorama económico, como las incertidumbres políticas, el recrudecimiento de la violencia y la inseguridad, que impactan directamente en la actividad empresarial.

Frente a ese escenario, el FMI planteó que Colombia necesita aumentar sus ingresos, lo cual en el pasado se ha traducido en reformas tributarias, y al mismo tiempo revisar sus gastos para atacar la rigidez presupuestal. Además, recomendó avanzar en reformas que eleven la productividad, fortalezcan la participación en el mercado laboral y diversifiquen la economía.

También instó a garantizar que la transición energética sea gradual y bien diseñada para proteger la estabilidad macroeconómica, al tiempo que pidió seguir fortaleciendo la transparencia y la gobernanza para mejorar el clima de inversión en el país.

