Gloria Gaitán, economista, gestora cultural e hija del líder Jorge Eliécer Gaitán, contó en sus redes sociales el incómodo momento que vivió por parte del presidente Gustavo Petro.

La escritora y diplomática señaló que el mandatario incumplió una cita que se había programado para este lunes 29 de septiembre en la Casa de Nariño. En el encuentro se iba a hablar sobre la honra del apellido Gaitán, ya que grupos ilegales como el ‘Clan del Golfo’ lo usan para identificarse al llamarse Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

También contó que funcionarios le preguntaron si era posible reagendar el compromiso: “Dije yo: ‘¿Reagendar? Mamola. Yo no reagendo una cita donde se iba a definir algo tan importante, que era la honra al nombre de Jorge Eliécer Gaitán y un respeto a quienes lucharon por él’”.

La hija del político además se dirigió a los seguidores de Petro, recalcando la relevancia del asunto que se iba a tratar: “¿Disculpar el tema porque se autodenominaron los paramilitares y dijeron que era lo único que no negociaban? Eso significa que buscan lo único que no tienen, que es el poder político”.

Concluyó su mensaje advirtiendo sobre los posibles planes de estas organizaciones criminales: “Lo que ellos quieren es firmar la paz y luego organizar un gran movimiento llamado, de manera pendenciera, autogaitanistas, para llegar al poder político con elecciones y candidatos propios. Eso es lo que quieren y contra eso vamos a empezar a luchar. Nada de movimiento gaitanista en manos de traquetos”.

