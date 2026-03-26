La sanción mínima tributaria en Colombia 2026 es un valor base que debe pagar cualquier contribuyente cuando incurre en una falta sancionable según la normativa fiscal vigente.

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Para el año 2026, este monto corresponde a 10 Unidades de Valor Tributario (UVT), lo que equivale aproximadamente a 524.000 pesos colombianos.

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Este valor se actualiza cada año, ya que la UVT es fijada anualmente por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), teniendo en cuenta factores como la inflación.

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En términos generales, la sanción mínima funciona como un piso obligatorio. Es decir, aunque el cálculo de una multa específica dé como resultado un valor menor, el contribuyente deberá pagar como mínimo ese equivalente a 10 UVT, según Buk.

Esta disposición está establecida en el Estatuto Tributario y busca garantizar que las sanciones tengan un impacto efectivo y no resulten insignificantes.

La relación entre la sanción mínima y la UVT es directa. La UVT es una unidad que permite estandarizar los valores tributarios y ajustarlos cada año según las condiciones económicas del país. Por esta razón, cualquier cambio en la UVT repercute automáticamente en el valor de la sanción mínima.

En consecuencia, los contribuyentes deben estar atentos a estas actualizaciones para cumplir correctamente con sus obligaciones fiscales.

La sanción mínima se aplica en diversos escenarios. Por ejemplo, puede surgir cuando un contribuyente no presenta una declaración, lo hace fuera del plazo establecido, corrige información de manera inadecuada, incurre en errores o no entrega información requerida por la DIAN.

También puede aplicarse en casos de extemporaneidad, es decir, cuando una declaración se presenta después de la fecha límite. En estos casos, normalmente se calcula una sanción proporcional al tiempo de retraso; sin embargo, si el valor obtenido es inferior a 10 UVT, se debe aplicar la sanción mínima.

Otro caso frecuente es el relacionado con la entrega de información exógena fuera de plazo. Según la normativa, si la sanción calculada por este incumplimiento no alcanza el mínimo establecido, automáticamente se ajusta al valor de la sanción mínima.

De igual forma, cuando se detectan inexactitudes en las declaraciones, incluso si no hay evidencia de fraude, puede imponerse una sanción que, de ser inferior al umbral legal, también se eleva al mínimo correspondiente.

¿Cómo se calcula la sanción mínima tributaria?

Para calcular correctamente una sanción, es necesario identificar primero el tipo de infracción cometida. Luego, se aplica la fórmula establecida en la ley y, si el resultado está expresado en UVT, se convierte a pesos colombianos. Finalmente, se compara el valor obtenido con el mínimo legal. Si es inferior a 10 UVT, se debe pagar la sanción mínima.

Por ejemplo, si una empresa presenta su declaración con retraso y la sanción calculada es de 180.000 pesos, este valor no sería suficiente, ya que está por debajo del mínimo establecido. En ese caso, deberá pagar los 524.000 pesos correspondientes a la sanción mínima.

No cumplir con el pago de estas sanciones puede acarrear consecuencias importantes, como intereses moratorios, procesos de cobro por parte de la DIAN, requerimientos oficiales e incluso afectaciones financieras y reputacionales para la empresa.

Por ello, es fundamental cumplir con las obligaciones tributarias de manera oportuna y precisa, evitando así costos adicionales innecesarios.

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