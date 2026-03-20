En el marco del puente festivo de marzo y la celebración del Día del Hombre, los centros comerciales de Parque Arauco en Colombia presentan una programación especial pensada para todos los públicos, con actividades que van desde conciertos en vivo y experiencias gastronómicas, hasta espacios familiares y beneficios exclusivos para los visitantes.

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Durante este fin de semana largo, cada centro comercial contará con una agenda diferencial que responde a los intereses de sus audiencias y fortalece su posicionamiento como espacios de encuentro, entretenimiento y comunidad.

En Parque Fabricato, la celebración del Día del Hombre será protagonista el sábado 21 de marzo con un concierto de música rock en el primer piso a partir de las 4:00 p.m., acompañado de una activación especial en la que los asistentes podrán recibir cerveza al registrarse en la base de datos del centro comercial. La agenda continúa el domingo con una actividad familiar de Cocineritos Frisby, y el lunes 23 de marzo con experiencias deportivas junto a la marca Decathlon.

Por su parte, Parque Caracolí tendrá una fiesta especial para celebrar a los hombres el sábado 21 de marzo desde las 8:00 p.m. en su zona social, con música de banda, sorpresas y obsequios para los asistentes.

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En Parque Arboleda, del 19 al 22 de marzo, los visitantes podrán disfrutar de una muestra de emprendimiento local con 22 emprendedores de Pereira seleccionados por la Alcaldía. Además, el sábado 21 de marzo se llevará a cabo una clase de cocina especialmente dirigida a hombres, liderada por Kanka Perú a las 4:00 p.m., promoviendo experiencias gastronómicas diferentes dentro del centro comercial.

Entre tanto, Parque La Colina ofrecerá del 19 al 22 de marzo un espacio interactivo para celebrar el Día del Hombre, donde los visitantes podrán demostrar sus habilidades en videojuegos como FIFA y F1, en una activación ubicada en el segundo piso del centro comercial, en horario de 11:00 a.m. a 8:00 p.m.

En el Outlet Arauco Sopó, la invitación es a disfrutar de un plan completo que combina compras, gastronomía y naturaleza. A esto se suman descuentos en marcas, una amplia oferta gastronómica durante todo el fin de semana, espacios pet friendly y zonas verdes ideales para compartir en familia.

Finalmente, Parque Alegra se une a la celebración el sábado 21 de marzo con una activación especial, en la que se entregará cerveza en The Hub Cervecería a todos los hombres que visiten el centro comercial y recojan el bono en el punto de información, esto es desde las 10:00 a.m. hasta agotar existencias.

Con esta agenda especial, Parque Arauco invita a los colombianos a aprovechar el puente festivo con planes que combinan entretenimiento, beneficios y experiencias en un solo lugar. Así, sus centros comerciales se consolidan como el escenario ideal para celebrar, compartir y salir de la rutina, ofreciendo propuestas pensadas para todos los gustos y edades.

Sobre Parque Arauco

Es uno de los principales actores de la industria inmobiliaria de Latinoamérica, contribuyendo al crecimiento, la evolución urbana y al mejoramiento de la vida de las comunidades en muchos sectores en Chile, Perú y Colombia.

Desde hace 40 años introdujo el concepto de centro comercial con tiendas por departamento en Chile, desde entonces son los líderes en el desarrollo y operación de activos inmobiliarios multiformato, principalmente de uso comercial con cuatro formatos de centros comerciales: regionales, vecinales, outlet malls y strip centers.

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