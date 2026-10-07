Las esmeraldas colombianas están ganando protagonismo en las principales ferias internacionales de gemas, donde cada evento del circuito asiático puede generar oportunidades de negocio de entre 30 y 40 millones de dólares.

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Estos encuentros se han convertido en espacios clave para exhibir las piedras, contactar compradores especializados y fortalecer la presencia de Colombia en los mercados de lujo, detalla El Tiempo.

Entre enero y julio de 2026, las exportaciones de esmeraldas alcanzaron 85,6 millones de dólares, un aumento del 14 % frente a los 75,1 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el comportamiento fue desigual: solo febrero concentró 34 millones de dólares, equivalentes al 39,7 % del total, añade ese medio.

El mayor valor está en las piedras procesadas. De las exportaciones, 80,3 millones de dólares correspondieron a esmeraldas talladas, el 93,8 % del total, mientras las piedras en bruto representaron 5,3 millones.

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Aunque las talladas apenas fueron el 17,8 % de los quilates registrados, concentran casi todas las divisas, demostrando el impacto del valor agregado.

Estados Unidos, Hong Kong y Tailandia son los principales destinos directos. Ferias en Bangkok, Hong Kong, Dubái y Tucson permiten además conocer las tendencias, establecer relaciones comerciales y posicionar las esmeraldas colombianas por su origen, rareza, calidad y reputación.

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