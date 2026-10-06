Bogotá se prepara para recibir a algunas de las figuras internacionales más reconocidas en campos como el cine, el deporte, la estrategia y la innovación.

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El World Business Forum Bogotá 2026, organizado por WOBI, tendrá lugar el 28 y 29 de octubre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y contará con ocho conferencistas internacionales.

Entre los nombres más llamativos están Francis Ford Coppola, director de películas como ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’; Carl Lewis, uno de los atletas olímpicos más destacados de la historia; y Renée Mauborgne, coautora del reconocido libro Blue Ocean Strategy.

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El encuentro tendrá como concepto “Trascender. Creando organizaciones sin límites”, una propuesta que busca abordar los retos que enfrentan actualmente las empresas y sus líderes.

¿Qué temas abordará el World Business Forum Bogotá 2026?

El evento estará enfocado en cuatro dimensiones: liderazgo, innovación, desarrollo personal y negocio.

La idea de WOBI es plantear que las organizaciones no solo deben responder a los cambios del mercado, sino desarrollar la capacidad de transformarse continuamente sin perder de vista su propósito.

En ese contexto, Coppola hablará sobre creatividad, gestión de la incertidumbre, talento y storytelling, mientras que Mauborgne abordará la estrategia y la creación de nuevos espacios de mercado.

Por su parte, Carl Lewis llevará al escenario aprendizajes del deporte de alto rendimiento, con temas como fortaleza mental, presión, motivación y rendimiento sostenido.

La agenda también contará con:

Rita McGrath, experta en innovación y crecimiento

Efrén Martínez, psicólogo especializado en desarrollo del potencial humano

Tricia Wang, enfocada en inteligencia artificial y futuro del trabajo

Scott Anthony, especialista en innovación disruptiva

Pilar Jericó, experta en liderazgo y gestión del talento.

IA, liderazgo y nuevas formas de hacer negocios

La inteligencia artificial y la transformación tecnológica también tendrán un papel importante durante el encuentro.

De acuerdo con el CEO Survey Mid-Year Snapshot de PwC, el 38 % de los CEO consultados aseguró que sus compañías utilizaron inteligencia artificial durante este año para detectar oportunidades relacionadas con la disrupción.

El estudio, realizado con 351 CEO de 59 países y 27 industrias, también encontró que las compañías con mayores capacidades de “tecno-resiliencia” tienen 66 % más probabilidades de expresar una alta confianza en el crecimiento futuro de sus ingresos.

Con ese panorama, el World Business Forum Bogotá buscará llevar la discusión más allá de la tecnología y abordar cómo las personas y las organizaciones pueden responder a un entorno de cambios permanentes.

La edición de 2026 llega después de que el encuentro reuniera en Bogotá, en 2025, a más de 1.300 ejecutivos de 260 empresas, provenientes de 10 países. Según WOBI, aquella edición registró un índice de satisfacción del 97 %.

Este año, además de las conferencias, los asistentes tendrán espacios de networking e intercambio de experiencias alrededor de liderazgo, creatividad, innovación, estrategia y nuevas formas de generar valor.

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