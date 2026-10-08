Por: Canal Uno

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El ministro de Interior, Rodrigo Lara, confirmó en las últimas horas que su cartera terminó 557 contratos de la administración anterior, y que pondrá a disposición del Ministerio de Hacienda más de 100.000 millones de pesos en ahorros, que podrán destinarse a otros proyectos del Gobierno.

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La noticia se da luego de que el Gobierno nacional anunciara una nueva política de austeridad que incluye regulaciones en el tema de viajes de funcionarios públicos y publicidad oficial.

MinInterior finalizó 557 contratos del Gobierno Petro

Lara anunció que con este ajuste dejará a Hacienda cerca de 103.000 millones de pesos correspondientes a recursos de funcionamiento e inversión; así fue comunicado por MinInterior al ministerio de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

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Según explicó el ministro, la decisión busca reducir el gasto, sin afectar las obligaciones esenciales de esta entidad. De esta manera, conservará únicamente los recursos que sean considerados necesarios para garantizar sus principales funciones y prioridades.

“Le estamos entregando al señor ministro de Hacienda 103.000 millones de pesos, lo cual es un esfuerzo muy significativo del Ministerio del Interior por optimizar el uso de los recursos asignados. La puesta a disposición de estos recursos tiene como propósito contribuir a que puedan ser reorientados hacia las necesidades más apremiantes de la población y hacia proyectos y programas urgentes del Gobierno nacional, particularmente aquellos que requieren una atención prioritaria en materia social”, explicó el ministro Lara en un video publicado en sus redes sociales.

¡Aquí predicamos con el ejemplo! 🇨🇴 103 mil millones de pesos de ahorro en el Ministerio del Interior. Hacemos lo mismo y más con mucho menos. Recursos que ahora pueden ir a los programas sociales de los colombianos. También terminamos 557 contratos heredados de la… pic.twitter.com/AbO1AUKnC2 — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 8, 2026

Finalmente, el ministro Lara aseguró que: “Agradezco al Ministerio de Hacienda y Crédito Público adelantar la reducción correspondiente para hacer efectiva esta decisión”.

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