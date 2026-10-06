Por: El Espectador

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El estatuto antiterrorista, impulsado por el gobierno de Abelardo de la Espriella a través del Ministerio del Interior, se encuentra listo para ser presentado ante el Congreso. De acuerdo con reportes de El Espectador, este ambicioso articulado, que contará con más de 130 artículos, será mostrado primero ante el Consejo Superior de Política Criminal el próximo jueves. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó que el proyecto busca regular de manera precisa la categorización de organizaciones terroristas en el país, estableciendo un procedimiento claro para definir qué grupos serán incluidos o excluidos de la nueva lista oficial. Lara enfatizó que la inclusión no será potestad exclusiva de su ministerio, pues habrá un proceso reglamentado que podría permitir la exclusión de ciertos grupos si optan por someterse a la ley de sometimiento, actualmente en construcción junto al ministro de Justicia, Iván Cancino.

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El alcance del estatuto plantea que toda organización que realice actos como el uso de explosivos —por ejemplo, granadas o drones— será considerada terrorista y recibirá un tratamiento acorde a esa categoría, según lo determine el Consejo de Seguridad. Esta estrategia busca endurecer la lucha estatal contra estructuras criminales, ya que la clasificación facilitaría el desarrollo de operaciones militares y el uso de la fuerza legítima, legitimando acciones contundentes como bombardeos.

Según El Espectador, el documento ya superó la revisión del secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto. La disposición sostiene que toda decisión del presidente con base en este estatuto solo podrá ser revisada por el Consejo de Estado, lo que implica un filtro jurídico preciso y de alto nivel. También, el articulado contempla que los integrantes de estos grupos, además de responder por sus crímenes, tendrán un aumento en las penas debido a su pertenencia a una estructura considerada terrorista, lo que refleja una política criminal endurecida y diferenciada frente a otras tipologías delictivas.

Así, el gobierno de la Espriella busca enviar un mensaje claro de no flexibilidad ante el crimen organizado y reafirma su postura de no conceder ventajas a los grupos ilegales. El destino de este estatuto dependerá, en primer lugar, del análisis del Consejo Superior de Política Criminal, órgano encargado de dar conceptos —aunque no vinculantes— sobre toda legislación penal antes de su paso por el Congreso.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el estatuto antiterrorista propuesto por el gobierno de Abelardo de la Espriella?

El estatuto antiterrorista es un proyecto complejo de más de 130 artículos presentado por el Ministerio del Interior. Según El Espectador, su objetivo principal es crear un marco legal para definir y tratar a los grupos criminales como organizaciones terroristas, estableciendo procesos para su inclusión o exclusión en las listas oficiales y endureciendo las penas para sus integrantes.

¿Cómo será el proceso para incluir o excluir organizaciones en la lista de terroristas según el estatuto antiterrorista?

De acuerdo con declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo Lara, recogidas por El Espectador, la inclusión o exclusión de organizaciones en la lista de grupos terroristas no recaerá arbitrariamente en el ministerio. Existirá un procedimiento reglamentado, supervisado por el Consejo de Seguridad, que permitirá excluir a aquellas organizaciones que decidan someterse a la ley especial en desarrollo por el Ministerio de Justicia.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.