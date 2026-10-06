Por: El Espectador

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La industria audiovisual colombiana afronta un momento de expansión y consolidación en el escenario internacional. Según lo expuesto en El Espectador, la directora de Proimágenes Colombia, Claudia Triana de Vargas, señala que eventos como Iberseries & Platino Industria representan espacios clave para que los profesionales del país amplíen sus conexiones y accedan a nuevos mercados. La delegación colombiana en Madrid incluyó representantes de empresas de Antioquia con proyectos en sonido, audiovisual, animación, comerciales y cine, según explicó María Cecilia Cardona de ElPauer, con el objetivo de fomentar coproducciones y ventas de servicios.

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Uno de los pilares para la estabilidad del sector ha sido el diseño de mecanismos de financiación sólidos, en particular el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), alimentado por recursos internos de la industria y no dependiente exclusivamente del presupuesto del Estado. De acuerdo con Triana, este modelo permite que, a pesar de los cambios políticos, la industria mantenga políticas de largo alcance. Además, la entidad gestiona incentivos como el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), que ayuda a atraer producciones extranjeras y fortalecer equipos técnicos nacionales.

La animación colombiana está en pleno auge y su talento recibirá un impulso adicional al ser Colombia el país invitado de honor en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy en 2027. Este reconocimiento, según Triana y Cardona, da cuenta de una década de crecimiento, con empresas que exportan servicios, mantienen equipos numerosos y desarrollan propiedades intelectuales propias. El Pauer y el festival Comfama preparan al sector para este encuentro, buscando involucrar otros sectores creativos y empresariales bajo la coordinación de entidades como ProColombia.

Paralelamente, el país fomenta la producción de cortometrajes, incluidos los provenientes de comunidades indígenas y afrodescendientes, como parte de una apuesta por historias más diversas. Triana resalta el valor de iniciativas como BOGOSHORTS y el Bogotá Audiovisual Market para conectar nuevas voces con espacios de exhibición y profesionalización.

La industria también atraviesa debates, como el impacto de la inteligencia artificial y la representación de la violencia reciente en el país. Triana subraya que “en Colombia no hay censura”, lo que permite abordar toda clase de temáticas, aunque muchas resulten dolorosas. El gran reto, en un mercado saturado, es lograr que las producciones nacionales alcancen al público, especialmente a través de recursos para promoción y mercadeo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Annecy 2027 es un hito para la animación colombiana?

Annecy 2027 representa el reconocimiento internacional del progreso de la animación colombiana en los últimos años. Ser país invitado de honor permitirá mostrar la capacidad creativa, los avances en producción propia y la articulación de los estudios nacionales, así como abrir oportunidades para nuevas alianzas y mercados.

¿Qué impacto tiene el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) en la industria audiovisual de Colombia?

El FDC ha sido clave para el crecimiento sostenido del sector, ya que al financiarse principalmente con recursos generados por la propia industria, permite independencia frente a los cambios políticos y asegura la continuidad de proyectos, convocatorias y políticas de apoyo a largo plazo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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