Por: El Espectador

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Los garbanzos, una legumbre que ha ganado popularidad en las propuestas alimentarias actuales, ofrecen múltiples beneficios para la salud, especialmente como fuente destacada de proteína vegetal. Según las recomendaciones de expertos citadas en el artículo, una taza de garbanzos contiene 14,5 gramos de proteínas, lo que corresponde al 20 por ciento de la cantidad diaria sugerida para un adulto promedio. Esto los convierte en una opción interesante para quienes buscan fuentes vegetales de proteína y desean reducir el consumo de carnes rojas o procesadas, las cuales están relacionadas con mayores tasas de enfermedades cardiovasculares, obesidad e hipertensión. En este contexto, es relevante mencionar que un comité de especialistas en nutrición ha sugerido recientemente que las próximas Guías Alimentarias para los estadounidenses incluyan a legumbres como los garbanzos en la misma categoría que la carne, promoviendo así su consumo.

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A diferencia de muchas proteínas animales, los garbanzos destacan por su alto contenido de fibra. Una taza de esta legumbre aporta 12,5 gramos de fibra, lo que representa la mitad de la cantidad diaria recomendada. Este nutriente, según explicó Julia Zumpano, dietista del Centro de Nutrición Humana de la Clínica Cleveland, es clave para reducir el colesterol LDL o colesterol “malo”, relacionado con enfermedades del corazón. Además, un estudio en ‘The British Journal of Nutrition’ comprobó que la incorporación regular de garbanzos y otras legumbres en la dieta puede reducir el colesterol total y el LDL en un 8 por ciento tras solo dos meses de consumo.

En cuanto a vitaminas y minerales, los garbanzos sobresalen por su aporte de hierro y folato. Una taza contiene hasta el 60 por ciento de la cantidad recomendada diaria de hierro para hombres adultos y mujeres posmenopáusicas, y hasta el 25 por ciento para mujeres menstruantes. Sin embargo, como aclaró Emily Ho, profesora de nutrición en la Universidad Estatal de Oregón, el hierro vegetal se absorbe más lentamente, por lo que consumir alimentos ricos en vitamina C puede ayudar. Además, el folato es fundamental para la replicación celular y crucial durante el embarazo. Una taza de garbanzos cubre el 47 por ciento del folato necesario para embarazadas y el 70 por ciento para el resto de la población.

Es importante aclarar que los garbanzos son fuentes “incompletas” de proteínas, ya que no contienen todos los aminoácidos esenciales. Sin embargo, al combinarse con cereales integrales, ofrecen un perfil proteico completo, como sugirió Henry Thompson, profesor de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Estatal de Colorado.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los beneficios de los garbanzos como proteína vegetal?

Consumir garbanzos como fuente de proteína vegetal ofrece beneficios como mayor ingesta de fibra, reducción del colesterol LDL, aporte de hierro y folato, y menor riesgo de enfermedades asociadas al alto consumo de carnes rojas. Esto se ha comprobado en estudios y recomendaciones de expertos citados en el texto.

¿Por qué es importante combinar garbanzos con cereales integrales?

Es fundamental combinar garbanzos con cereales integrales porque, aunque los garbanzos son ricos en proteínas, no aportan todos los aminoácidos esenciales. La combinación con cereales ayuda a obtener una proteína completa y a aprovechar mejor sus nutrientes, según explica el especialista citado en el artículo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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