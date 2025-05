Aunque ninguno de sus máximos representantes ha hablado públicamente sobre el problema que se armó en España, sus nombres salieron a relucir por un reciente artículo publicado en El Tiempo. Allí revelaron la participación accionaria de cada uno de los 5 accionistas que actualmente están adelante de esta querida empresa colombiana.

Según este medio, dentro de la estructura accionaria de Frisby en Colombia, de acuerdo con los registros empresariales y el acta de asamblea general de diciembre de 2022, la mayor participación la posee Alfredo Emilio Hoyos Manzuera y CIA S. en C.A., entidad que ostenta el 79 % de la sociedad y está vinculada al fundador de la cadena. Esta empresa está representada por Liliana Isabel Restrepo Arenas, quien fuera la esposa de Hoyos Manzuera.

Pero hay mucho más. La misma Liliana figura con un 10 % de las acciones y el resto del capital accionario se distribuye entre Alejandro y Carolina Hoyos Bojanini, así como Catalina y Álvaro Hoyos Restrepo, a quienes les corresponde un 2,52 %, a cada uno.

Según documentos empresariales de 2024, Frisby registró ingresos superiores a los 845 mil millones de pesos, lo que consolida su posición como una de las compañías más influyentes dentro del sector de restaurantes en Colombia.

En diferentes medios de comunicación, Liliana ha aparecido como la presidenta de la empresa. De hecho, en una reciente entrevista con La República así fue presentada.

Sin embargo, Álvaro Hoyos es quien ha aparecido en los medios de comunicación como el CEO de la compañía. Él también ha hablado de los planes de expansión de una de las marcas colombianas más exitosas en la actualidad.

Qué le pasó a Frisby en España

En los últimos días, la reconocida cadena de restaurantes colombiana Frisby ha estado en el centro de una controversia legal en territorio europeo, luego de que surgieran anuncios en redes sociales y páginas de internet de España promocionando nuevas oportunidades de franquicia bajo su nombre. Esta situación ha generado inquietud en la empresa, que cuenta con más de 265 locales en Colombia y es reconocida como uno de los mayores referentes de comida rápida en el país.

Las publicaciones que invitan a ser parte de la expansión de Frisby en España han aparecido bajo la titularidad de Frisby España S.L., una empresa registrada ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euiopo). Dicho registro ha dado pie a un proceso judicial en el que esta compañía española y Frisby S.A. BIC, la empresa original colombiana fundada en 1977, compiten por el derecho a utilizar el nombre y el logo en el mercado europeo.

El conflicto se intensificó después de que Frisby Colombia desmintiera formalmente tener planes de abrir operaciones en España o de ofrecer franquicias en Europa. Directivos de la organización advirtieron que los anuncios que circulan representan un uso indebido de su marca y posiblemente están diseñados para inducir a error al público e inversionistas interesados.

Según declaraciones reunidas por el diario La República, esta controversia entrega valiosas enseñanzas para firmas colombianas que han consolidado su reputación localmente y buscan expandirse o proteger su presencia en el extranjero. Gabriel Ibarra, socio de la firma Ibarra Rimon y especialista en Derecho Comercial Internacional, subrayó la importancia de ser rigurosos en el registro de marcas tanto en Colombia como en países receptores de migración colombiana, como España y Estados Unidos. Ibarra explicó: “Cuando una empresa tiene una marca fuerte en Colombia, debe preocuparse por inscribirla en otros países, especialmente donde hay gran flujo de compatriotas que puedan consumir sus productos”.

De la misma manera, Alfredo Bateman Serrano, exsecretario de Desarrollo Económico de Bogotá y conocedor de disputas de propiedad industrial, afirmó que la preocupación por el registro no solo es relevante para multinacionales, sino también para emprendimientos en etapas iniciales. El registro garantiza protección ante éxito y, en caso de fracaso, el nombre comercial puede convertirse en un activo negociable que aminore pérdidas económicas.

Los representantes de Frisby en España, de los que aún no se conoce su identidad, han mencionado que están dispuestos a dar la batalla legal y basan su defensa en las leyes, pues la marca colombiana no habría tomado las precauciones necesarias para no padecer este tipo de problemas.

Quién fundó Frisby en Colombia y su historia

Frisby es una emblemática cadena colombiana de restaurantes especializada en pollo frito, reconocida por su sabor distintivo y su compromiso social. Fundada en 1977 en Pereira por Alfredo Hoyos Mazuera y su esposa Liliana Restrepo, la empresa comenzó como una pizzería en el Parque El Lago. El nombre “Frisby” surgió de las acrobacias del cocinero al lanzar la masa de pizza al aire, recordando al disco volador “frisbee”, y se adaptó cambiando la última letra por una “y” para hacerlo más atractivo comercialmente.

Alfredo Hoyos, con experiencia previa en la industria avícola mediante empresas como Pimpollo y Avinco, decidió innovar introduciendo el pollo frito al estilo estadounidense en Colombia. Tras pruebas culinarias con familiares y amigos, desarrollaron una receta única que rápidamente ganó popularidad, llevando a la expansión de Frisby a ciudades cercanas como Cartago, Manizales y Armenia. Para finales de los años 80, la cadena ya tenía presencia en Bogotá y Medellín.

Actualmente, Frisby cuenta con más de 270 restaurantes en aproximadamente 60 municipios de Colombia, empleando directamente a más de 5,600 personas y generando alrededor de 30,000 empleos indirectos. La empresa también ha diversificado su oferta al adquirir las franquicias de Cinnabon y Sarku Japan en el país.

Más allá de su éxito comercial, Frisby se ha destacado por su enfoque en el “capitalismo consciente”, promoviendo prácticas empresariales que buscan el bienestar de empleados, clientes y la comunidad. A través de la Fundación Frisby, la empresa ha desarrollado proyectos de impacto social y educativo, como el Instituto Tecnológico de Dosquebradas Alfredo Hoyos Mazuera, que brinda educación a cientos de estudiantes.

En términos de sostenibilidad, Frisby ha implementado iniciativas como el desarrollo de materiales biopoliméricos a partir de residuos de repollo, reduciendo su huella de carbono y fomentando la economía circular.

Alfredo Hoyos Mazuera falleció el 14 de diciembre de 2020 a los 74 años, dejando un legado empresarial y social significativo. Su visión y liderazgo transformaron a Frisby en una de las marcas más queridas y respetadas de Colombia, combinando éxito empresarial con responsabilidad social y ambiental.

