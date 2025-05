Los representantes de la empresa que se ocupó de la inscripción de Frisby en España rompieron el silencio en una entrevista con El Tiempo. Desde Frisby España SL., como fue inscrita la razón social, aseguraron que están organizando la distribución en este país, por lo que aún no han inaugurado su sede.

Revelaron que quieren presentar algo diferente en España y en toda Europa en cuanto a comida se refiere. “El objetivo es presentar una oferta culinaria inexistente en Europa, pero demandada por muchas personas, especialmente por la comunidad latinoamericana”, dijo el representante al medio mencionado anteriormente.

No obstante, resaltaron que esta sociedad aún no hace facturación porque no ha abierto sus puertas. “Este primer punto físico esperan tenerlo en invierno. Mientras tanto, estamos trabajando para ofrecer nuestros productos mediante acuerdos con socios nacionales de reparto y a través de cocinas virtuales dedicadas exclusivamente al ‘delivery'”.

Por otra parte, Frisby España afirmó que intentaron establecer una alianza operativa con la casa matriz, pero no recibió respuesta. “Esta propuesta no implica ningún tipo de financiación, sino una alianza operativa y constructiva, orientada a facilitar el desarrollo conjunto de la marca en Europa”, dijeron desde el país ibérico.

Alegó que su intención no es competir, sino adaptar la identidad de Frisby al mercado europeo, y justificó el registro de la marca argumentando que Frisby es desconocida en la Unión Europea y no hay intención de la empresa colombiana de operar allí. En este caso, argumentan en España, no hay ningún tipo de competición

“El uso efectivo y continuado de una marca es uno de los elementos clave para preservar sus derechos. Además, aunque Frisby Colombia puede estar registrada como marca notoria en su territorio nacional, no lo está en la Unión Europea, donde sigue siendo una marca desconocida para la mayoría”.

Por su parte, Frisby S.A. reiteró que no tiene ningún vínculo con su versión española y calificó la situación como un problema legal, no una estrategia publicitaria. La compañía paisa denunció el uso indebido de su marca, logo y mascota en Europa, anunció medidas legales y dejó claro que defenderá sus derechos ante las autoridades correspondientes para proteger su reputación y trayectoria.

“Se trata de un asunto estrictamente legal que está siendo gestionado ante las autoridades competentes y en las instancias correspondientes […] Estamos dispuestos a defender la marca y sus atributos de amplio reconocimiento, a través de los mecanismos legales respectivos”, dice el comunicado de Frisby S. A.

Frisby de España quiere desligarse de la colombiana

Desde el Frisby en España han sido enfáticos en afirmar que no tienen nada que ver con la empresa en Colombia. “Nuestra voluntad es explicar claramente tanto a nuestros socios financieros como a futuros franquiciados y al consumidor. Hemos recibido un gran interés por la marca y queremos proteger a nuestros futuros socios y a la imagen de la marca en España”, mencionó en El Tiempo.

Sin embargo, no le cierran la puerta a hacer una alianza para su crecimiento en Europa. Dicen que les gustaría consolidarlo como un referente de la comida en todo el Viejo Continente.

“Creemos firmemente que una colaboración bien estructurada permitiría preservar la identidad y los valores que han hecho de Frisby una marca tan apreciada, adaptándolos con respeto y coherencia al mercado europeo. Hasta la fecha, no hemos recibido respuesta”.

Todo indicaría que Frisby en Colombia rechazaría cualquier tipo de alianza con estas personas. En otras ocasiones, la presidente de Frisby ha mencionado que su objetivo principal es abrir tiendas en municipios, antes que salir del país.

