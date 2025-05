Frisby España agregó un nuevo capítulo a la pelea que hay con los dueños de la marca en Colombia y quienes han administrado el restaurante desde su creación. En entrevista con El Tiempo, un representante de la empresa que registró la marca en aquel país habló de toda la polémica que hay alrededor de este tema.

Este sujeto, del que no se aclara el nombre ni el cargo, aseguró que han intentado contactarse con Frisby S. A. (la colombiana) para hacer una colaboración, pero no han obtenido respuesta. “No implica ningún tipo de financiación, sino una alianza operativa y constructiva, orientada a facilitar el desarrollo conjunto de la marca en Europa”, dijo.

A su vez, explicó que quieren preservar la identidad de Frisby para adaptarse al mercado europeo, pero no ha recibido respuesta.

Por otra parte, habló de la marca y su registro, con excusas sobre el accionar que llevó a la empresa española a hacerlo, alegando que los dueños del restaurante pereirano no tienen intención de llegar a España. “Han registrado un logotipo que nunca ha sido utilizado en territorio español, ni tiene vocación de serlo, como lo confirman sus propias declaraciones públicas“, mencionó en la entrevista.

(Vea también: Los dos negocios colombianos que se dispararon en EE. UU.: ventas están muy jugosas)

“Aunque Frisby Colombia puede estar registrada como marca notoria en su territorio nacional, no lo está en la Unión Europea, donde sigue siendo una marca desconocida para la mayoría”, dijo el representante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frisby® España (@frisby_es)

¿Cuándo abriría Frisby en España?

Frisby España SL., como fue registrada en dicho país, no parece tener intenciones de frenar su llegada. De hecho, ya tienen planes y fechas para abrir el primer restaurante físico. “Esperamos que esté listo para este invierno. Mientras tanto, estamos trabajando para ofrecer nuestros productos mediante acuerdos con socios nacionales de reparto y a través de cocinas virtuales (‘dark kitchens’) dedicadas exclusivamente al ‘delivery'”, explicó en El Tiempo.

Además, hizo referencia al nombre, logo y mascota que registraron en España y aseguró que estos elementos solo son conocidos en España. “Puede estar registrada como marca notoria en su territorio nacional, no lo está en la Unión Europea, donde sigue siendo una marca desconocida para la mayoría”, dijo.

Incluso, el representante de la empresa española fue enfático en que no quieren competir con el restaurante en Colombia. “Ellos no tienen intención de operar en España, y nosotros no tenemos ningún proyecto en Colombia. Pensamos, al contrario, que nuestra actividad ha sido extremadamente positiva para el grupo”.

(Lea también: Empresa colombiana Tecnoglass sorprendió con cifras: tuvo ingresos más que destacados)

¿Es una campaña de ‘marketing’ de Frisby?

Frisby S. A. fue enfático en asegurar que esta situación no es ninguna campaña de mercadeo, como se especuló en redes sociales. “Se trata de un asunto estrictamente legal que está siendo gestionado ante las autoridades competentes y en las instancias correspondientes”, dice el comunicado que publicaron en redes sociales.

También se menciona que existe un registro de la marca en la Unión Europea y anunció medidas legales para pelear por ella. “Estamos dispuestos a defender la marca y sus atributos de amplio reconocimiento, a través de los mecanismos legales respectivos”.

En este comunicado, Frisby dejó muy claro que no tiene nada que ver con la versión de España y rechaza lo que están haciendo con la imagen. “Rechazamos de manera categórica cualquier uso indebido de nuestra identidad de marca, así como cualquier acción que busque aprovecharse de la reputación y trayectoria de la misma”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Frisby (@frisbylohace)

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.