Mary Ann Magdamit, de 31 años y excartera del Servicio Postal de Estados Unidos en Torrance, California, se declaró culpable de conspiración para cometer fraude bancario tras robar correo entre 2022 y julio de 2025.

Según la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, sustrajo cheques, información personal y tarjetas de crédito y débito, que activaba en línea para realizar compras o vendía a cómplices, detalló Los Angeles Times.

La mujer también obligaba a cobrar cheques robados usando documentos falsos. Con el dinero ilícito, Magdamit adquirió artículos de lujo, incluido un Rolex, y financió vacaciones en Aruba y las Islas Turcas y Caicos, exhibiendo sus gastos en Instagram.

En diciembre de 2024, las autoridades registraron su apartamento, hallando más de 130 tarjetas robadas, 16 cheques del Tesoro de EE. UU. y una pistola “fantasma” con cargador extendido, añadió ese diario.

A pesar de este operativo, continuó usando tarjetas robadas, lo que llevó a un nuevo registro y a su arresto el 1 de julio de 2025. La investigación reveló que seguía en actividad delictiva incluso después de la primera intervención policial.

Su audiencia de sentencia está fijada para el 27 de octubre, y podría enfrentar hasta 30 años de prisión federal por sus delitos. Actualmente, la mujer permanece bajo custodia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.