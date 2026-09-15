En medio de los movimientos empresariales, el periodista José Caparroso toma el mando de Portafolio, la plataforma informativa referente en negocios y finanzas de El Tiempo Casa Editorial, perteneciente al grupo empresarial Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo, ‘holding’ controlado directamente por el magnate colombiano.

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Caparroso sustituye en sus funciones a Jaime Pumarejo, profesional que renunció al puesto en agosto tras ser nombrado representante de Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De esta forma, el nuevo directivo pasa a comandar una robusta estructura mediática que integra un portal de noticias e interfaz móvil con millones de lectores mensuales.

El esquema abarca igualmente los perfiles sociales con mayor número de seguidores en análisis financiero e industrial, acompañados por un periódico de alcance nacional.

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Su gestión integrará una publicación impresa bimensual, un portafolio de boletines electrónicos y producciones audiovisuales, junto con un centro de eventos presenciales y virtuales en permanente expansión.

Caparroso ingresó al equipo periodístico de Portafolio durante el pasado mes de junio para ejercer como subdirector, posición desde la cual escala formalmente hacia la jefatura máxima.

En su trayectoria reciente se desempeñó como editor en jefe dentro de Forbes Colombia durante dos años y medio, formando parte de dicha casa editorial por casi siete años.

Durante su vínculo con esa marca internacional, sus reportajes y trabajos de investigación aparecieron en publicaciones de más de 15 naciones traducidos a tres idiomas.

Previo a su experiencia laboral en Forbes Colombia, ejerció labores de reportería económica y corporativa dentro del Grupo Semana redactando para los sellos Semana y Dinero.

En su abanico profesional figuran colaboraciones directas con la cadena CNN en Estados Unidos, además de aportes para las redacciones de El Tiempo y El Heraldo de Barranquilla.

Su primer contacto institucional con El Tiempo Casa Editorial (empresa de Sarmiento Angulo) ocurrió en 2017, al vincularse como practicante dentro de la Escuela de Periodismo Multimedia en el área tecnológica.

En esa misma casa informativa trabajó como redactor del equipo de Política y prestó apoyo en la producción de contenidos para plataformas y redes sociales.

Durante su ejercicio laboral ha entrevistado y retratado a influyentes ejecutivos del ecosistema internacional, incluyendo a Reed Hastings, cofundador de la plataforma mundial Netflix (NFLX).

Asimismo, conversó con Satya Nadella, CEO de Microsoft (MSFT); Pat Gelsinger, exCEO de Intel (INTC), y Jim Goodnight, cofundador y CEO de la firma especializada SAS Institute.

Su nómina de entrevistados contiene nombres como Nate Blecharczyk, cofundador de Airbnb (ABNB); Cathie Wood, de ARK Invest, y David Vélez, fundador y CEO de Nubank (NU).

De igual manera, dialogó con Marcos Galperín, fundador y CEO de Mercado Libre (MELI), y con el ejecutivo Ryan Mclnerney, actual CEO de la corporación Visa (V).

Su desempeño informativo le ha valido galardones como el Premio Iberoamericano de Periodismo Económico en Madrid (2021) y el Citi Journalistic Excellence Award en Nueva York (2020).

En el ámbito local obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Económico Anif (2018), el Premio Nacional de Periodismo Camacol (2023) y el Premio Nacional de Periodismo Fasecolda (2021 y 2023).

A estas distinciones se añade el Premio de Periodismo Ernesto McCausland, recibido en la ciudad de Barranquilla durante el año 2017.

Adicionalmente, fue nombrado ‘Embajador del Emprendimiento’ por la Cámara de Comercio de Bogotá y galardonado con la medalla Nydia Quintero Turbay de la Fundación Solidaridad por Colombia.

Nacido en Barranquilla, es comunicador social y periodista egresado de la Universidad del Norte, con especialización en Estado, Políticas Públicas y Desarrollo de la Universidad de los Andes.

Arrancó sus pasos comunicacionales desde los diez años en espacios radiales y televisivos como ‘Voz Infantil’ y ‘Hola Juventud’ mediante La Voz de la Costa y Telecaribe.

Caparroso pasa a ser el quinto líder periodístico de Portafolio, tras Mauricio Rodríguez Múnera, Ricardo Ávila, Francisco Miranda y el mencionado Jaime Pumarejo.

Su designación ocurre de manera paralela al aniversario 33 del diario especializado, medio impreso que circula ininterrumpidamente desde el 13 de septiembre de 1993.

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