Santa Marta es uno de los destinos favoritos de los colombianos y de los extranjeros. Además de contar con paraísos únicos en la región, como su Sierra Nevada o su Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande, la capital del Magdalena ofrece una variedad de lugares para conocer que se acomodan a todo tipo de bolsillo. Recientemente se dieron a conocer las que serían las mejores playas del mundo.

Cada año, miles de viajeros del mundo llegan a Santa Marta por sus hermosas playas, paisajes, la Ciudad Perdida, la asombrosa Minca y al famoso Parque Nacional Natural Tayrona, donde está la única playa nudista en Colombia, la cual es uno de los destinos para tomar vacaciones.

(Vea también: Ojo, turistas colombianos: qué es más barato, viajar en avión o rentar carro en México)

Esta playa no está constituida legalmente como una playa nudista, pero los visitantes suelen practicar esta modalidad debido a que no es un destino muy concurrido. Aquí no es permitido bañarse, pero sí disfrutar el agua en sus orillas con precaución.

Se trata de Playa Bocas del Saco, ubicada dentro del parque Tayrona a 32 kilómetros de Santa Marta, después de la Playa Cabo San Juan, a solo un sendero de 15 minutos. Este destino resalta por sus franjas de arenas blancas, el verde intenso de su vegetación y su espesa selva.

(Lea también: La playa que puede visitar fuera de Colombia por $ 860.000 (ida y vuelta))

Su lejanía y poca concurrencia ha llevado que turistas nacionales y extranjeros lleguen aquí para broncearse y despojarse de sus prendas de baño para practicar el topples. Esta playa se empezó a ser famosa por post que publicaron algunos viajeros y de ahí empezó a ser llamada “la única playa nudista en Colombia”.

¿Cómo llegar a las playas Bocas del Saco?

Los tiquetes a Santa Marta por tierra cuestan alrededor de $155.000 COP por trayecto, con una duración de 16 horas. En el caso de que decida viajar en avión, encontrará tiquetes desde $200.000 COP y tendrá una duración de una hora y veinte minutos en promedio.

Tenga en cuenta que en temporada alta, los precios suben bastante, por lo que podrá encontrar tiquetes desde los $500.000 mil hasta $800.000 COP.

Una vez en Santa Marta, lo primero que deben hacer los turistas será llegar al Parque Nacional Natural Tayrona, luego caminar hasta Cabo San Juan, una de las playas más reconocidas a nivel mundial. Ofrece un paisaje único en el que se pueden ver varios cerros, rodeados de piedras enormes, en medio del mar. En lo alto de estas pequeñas montañas, se encuentran algunas cabañas que se han convertido en la postal del sitio.

Luego de disfrutar del anterior destino, deberán atravesar todo el cabo San Juan y seguir por un pequeño camino que se encuentra al final de esta. Tras caminar alrededor de 10 minutos se encuentran Bocas del Saco 1, una amplia playa a la que muchos conocen como playa nudista.

Si continúan caminando al final de la playa, podrán encontrar un pequeño bosque. Al caminar otros 10 minutos; estará Bocas del Saco 2; la “verdadera playa nudista”, donde todo el mundo está sin sus prendas de baño.

En cuanto a la estadía, es posible acampar en este lugar llevando un equipo de camping o alquilando una tienda de dormir. Otra opción de hospedaje es en hamacas en un establecimiento del sitio.

Los precios de los campings varían de acuerdo a la temporada y demanda, por lo general están en $60.000 COP, sí lleva su propia carpa $30.000 COP. El servicio de hamaca cuesta $40.000 COP.

Requisitos para visitar el Parque Tayrona

Es importante recordar que el parque Tayrona y los pueblos indígenas de la región acordaron cerrar este destino tres veces al año para preservar su terreno y llevar a cabo la realización de actividades ambientales, espirituales y culturales. Así las cosas, no se podrán realizar actividades turísticas en estos periodos:

1 de febrero al 15 de febrero (época de Kugkui shikasa).

1 de junio al 15 de junio (época de Saka Juso).

19 de octubre al 2 de noviembre (época Nabbatashi).

Lee También

Además, es de carácter obligatorio adquirir una póliza nacional de accidente y rescate para el ingreso al área protegida, de acuerdo con la “Resolución 092 de marzo de 2018″. Otras restricciones que deberá tener en cuenta para acceder a este lugar son: