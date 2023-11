Según el Ministerio de Educación para el segundo semestre de 2022, en Colombia había 473.727 matriculados en Ingeniería, Industria y Construcción, campos en segundo lugar con más estudiantes, ya que el primer lugar lo ocupó la Administración de Empresas y Derecho con 860.333 matriculados.

Lo que deja ver que las ingenierías son de las carreras que más despiertan el interés en los colombianos. Sin embargo, no todas son iguales, ni tienen la misma intensidad en materias como la matemática, aunque esto no quiere decir que no la vean.

Todas las ingenierías, e incluso diversas carreras, necesitan de bases matemáticas para desarrollar otras habilidades, resolver problemas complejos y tomar algunas decisiones precisas.

¿Cuál es la ingeniería que menos matemáticas tiene en su programa?

Según lo expuesto por diferentes blogs de instituciones educativas a nivel mundial, como el de la Universidad Francisco de Vitoria UFV Madrid, la ingeniería con menos matemáticas en su programa es la ingeniería de la informática o aquellas que se centran en la aplicación de la tecnología, como también la ingeniería industrial, la ingeniería de producción y la ingeniería de sistemas.

En el caso de la ingeniería de la informática, las matemáticas se utilizan principalmente para el análisis de algoritmos, la teoría de la computación y la programación. Sin embargo, estas materias no requieren un nivel de matemáticas tan alto como el que se requiere en otras ingenierías como la mecánica, eléctrica o la ingeniería civil.

¿Cuáles son las materias matemáticas que incluye la Ingeniería Informática?

Viendo el plan de estudios de diferentes universidades como La Sabana, el Politécnico, la Militar, entre otras; esta carrera profesional suele incluir las siguientes materias de matemáticas:

Cálculo diferencial

Cálculo integral

Cálculo vectorial

Álgebra lineal

Ecuaciones diferenciales

Probabilidad y estadística

Lógica matemática

Estas materias suelen representar entre 20 y 30 créditos del plan de estudios, lo que equivale a aproximadamente un tercio de los créditos totales. Pues el énfasis se centra Software, Internet de las Cosas y Analítica; combina elementos de la ingeniería y la informática.

Aunque la ingeniería de la informática es la que tiene menos matemáticas en su programa, debe tener presente que todas las ingenierías requieren un nivel de matemáticas básico, por lo que para lograr el éxito en el plan de estudios, es importante tener habilidades matemáticas sólidas. También, hay algunas becas que otorga la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería.

¿Cuál es el perfil para el que desee estudiar esta carrera?

El interesado debe estar interesado en explorar las posibilidades que ofrece las nuevas tecnologías de la información para mejorar la calidad de vida de las comunidades y la productividad de las organización, desarrollar su creatividad.

El profesional en este campo debe tener capacidad el trabajo en equipo, contar con sólida fundamentación en computación, desarrollo de software, tecnologías informáticas, infraestructura de TI, sistemas de información y organizaciones.

¿Cuánto ganan los ingenieros?

Según datos del portal de empleo Indeed, el sueldo promedio de un ingeniero de sistemas en Colombia en 2023 es de aproximadamente $2.216.237 por mes, pero este puede variar según la experiencia y estudios extras que se tengan en algo especifico.

