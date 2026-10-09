El tradicional corrientazo en Colombia se encareció 22,4 % durante el último año y su precio promedio se acerca a los $20.000, según un análisis publicado por La República con información del Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del Dane.

Sigue a PULZO en Discover

El almuerzo pasó de costar aproximadamente $15.505 en octubre de 2025 a cerca de $18.980 en octubre de 2026.

Entre los alimentos que más impulsaron el incremento están la papa y el tomate.

La porción de papa aumentó 220,9 %, al pasar de $196 a $628, mientras que el tomate subió 109,1 %, desde $537 hasta $1.123. Estos incrementos estarían relacionados con factores de oferta y mayores precios al productor.

Lee También

Otros ingredientes también registraron alzas importantes. La mora de Castilla aumentó 57,4 %, hasta $1.586 por porción, y las chatas de res subieron 18,58 %, alcanzando $10.786.

El fríjol y el huevo también se encarecieron, mientras que el arroz y el plátano bajaron de precio.

El aumento de los alimentos también presiona el costo de vida. En septiembre, la inflación anual de este grupo pasó de 6,13 % a 6,79 %.

Además, el fenómeno de El Niño y los mayores costos de transporte podrían generar nuevas alzas en los próximos meses, afectando el presupuesto de los hogares colombianos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.