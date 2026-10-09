Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

Ibagué será el escenario de una serie de reuniones entre el vicepresidente de la república, José Manuel Restrepo, y representantes de los gremios económicos y empresariales del Tolima. De acuerdo con la información suministrada por el presidente del Comité Intergremial del Tolima, Efraín Valencia, estos encuentros buscan que las necesidades del sector productivo local sean escuchadas directamente por el gobierno nacional, así como presentar una batería de proyectos estratégicos para la región.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las iniciativas que los gremios tienen previsto presentar destacan el fortalecimiento de infraestructuras clave como el aeropuerto Perales en Ibagué y el aeropuerto Santiago Vila en Flandes. También abordarán proyectos de conectividad vial, como el corredor entre Ibagué y Cajamarca, y la definición del tramo de Boquerón, parte fundamental de la vía Bogotá-Girardot. Adicionalmente, se mencionan el Centro Multipropósito, la Central de Abastos del Tolima y el Centro Logístico y de Acopio, conocido por sus siglas como CLAP. Estas propuestas buscan mejorar tanto la competitividad como la conectividad regional, asuntos considerados prioritarios para el desarrollo del Tolima, según la versión de Efraín Valencia compartida en la programación del día.

La agenda de la jornada empresarial arrancará a las 9:00 a. m. en la cámara de comercio de Ibagué, con la participación de representantes de las cámaras de comercio, gremios económicos y miembros del comité universidad-empresa-estado, según lo previsto en el cronograma oficial. Un segundo encuentro se desarrollará al mediodía en el club campestre, donde entre 80 y 100 empresarios de sectores como comercio, turismo, agropecuario y textil interactuarán con el vicepresidente. Además, se programaron actividades que involucran el sector energético y una visita a Pajonales, en Ambalema, para complementar el diálogo con actores del territorio.

Paralelamente a los temas de infraestructura, empresarios y gremios presentarán inquietudes relacionadas con la zona económica y social especial (ZESE), así como sobre incentivos tributarios y la recuperación de actividades que han sido golpeadas recientemente por incendios forestales. De acuerdo con Valencia, los desafíos actuales para el Tolima incluyen la desaceleración en la construcción, aumento del costo de vida y dificultades en sectores fundamentales para la economía local.

Efraín Valencia subrayó que el Tolima cuenta con la estrategia 'Tolima Centro de Inversión', mediante la cual se han identificado proyectos de inversión por cerca de 20 billones de pesos en sectores como educación, energías limpias, comercio y turismo. Las expectativas de los gremios apuntan a que los encuentros con el gobierno nacional permitan avanzar en la concreción de estas iniciativas, abriendo oportunidades para fortalecer la economía del departamento y facilitar la creación de empleo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales proyectos económicos presentados por los gremios del Tolima al vicepresidente?

Entre los principales proyectos sobresalen la modernización del aeropuerto Perales en Ibagué, el aeropuerto Santiago Vila en Flandes, el corredor vial Ibagué-Cajamarca y el tramo de Boquerón en la vía Bogotá-Girardot. También destacan el Centro Multipropósito, la Central de Abastos del Tolima y el Centro Logístico y de Acopio (CLAP), enfocados en mejorar la conectividad y competitividad de la región, según detalló Efraín Valencia.

¿Qué significa la Zona Económica y Social Especial (ZESE) en el contexto empresarial del Tolima?

La zona económica y social especial (ZESE) se refiere a un esquema de incentivos tributarios y favorecimientos económicos que busca estimular la actividad empresarial y la creación de empleo en regiones específicas. En el caso del Tolima, los gremios la consideran fundamental para la recuperación de sectores productivos afectados y para dinamizar la economía regional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.