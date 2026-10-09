Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una trágica mañana se vivió en el barrio El Jardín, ubicado en la comuna Ocho de Ibagué, cuando una mujer perdió la vida y otra resultó gravemente herida en un accidente de motocicleta. El hecho ocurrió a las 6:04 a. m. de este viernes 9 de octubre en la Carrera Quinta con calle 77, durante una jornada marcada por fuertes lluvias que afectaron la movilidad y seguridad en las vías, según la información recolectada por medios locales.

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Según los datos preliminares, las dos mujeres se desplazaban en una motocicleta automática tipo BWS, de color rojo y placas AFZ41E. En el vehículo transportaban botellas de la bebida energizante Speedmax, aunque la razón específica por la que llevaban estas botellas no ha sido confirmada oficialmente. De acuerdo con la información obtenida, una de las mujeres sufrió un fuerte golpe tras el accidente y falleció de inmediato en el sitio, mientras que la otra presentó lesiones de consideración, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano para recibir atención médica.

Durante las primeras diligencias, la identidad de la víctima mortal no fue establecida con certeza. Las autoridades describieron que al momento del accidente vestía un short, un top negro y un abrigo corto. De manera preliminar, se filtró que una de las involucradas respondería al nombre de Angélica, aunque hasta el momento este dato aún está pendiente de ser confirmado por las autoridades competentes.

Con respecto a las causas del accidente, las versiones iniciales apuntan a que no habría otros vehículos implicados en el siniestro. La hipótesis principal que manejan las autoridades sostiene que la motocicleta pudo haber perdido el control debido a las condiciones del pavimento, mojado y resbaladizo como consecuencia de la lluvia registrada a esa hora en la ciudad. No obstante, la Policía Metropolitana de Ibagué y los agentes de tránsito ejecutaron labores de inspección en el lugar, recolectando pruebas y realizando el levantamiento del cuerpo, para esclarecer las circunstancias exactas de este fatal evento.

Este accidente ha generado preocupación entre vecinos y autoridades sobre la seguridad vial en condiciones climáticas adversas, reforzando la importancia de conducir con precaución y acatar las recomendaciones de tránsito. De acuerdo con la pesquisa inicial, será la investigación oficial la que determine las causas precisas del siniestro y la plena identificación de las víctimas, de acuerdo con los procedimientos judiciales y forenses establecidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa principal del accidente de motocicleta en Ibagué?

De acuerdo con la información preliminar citada por los medios, la principal hipótesis señala que la motocicleta perdió el control debido al estado mojado y resbaladizo del pavimento, ya que el accidente sucedió en una mañana lluviosa. Sin embargo, serán las autoridades locales las que determinarán la causa exacta una vez concluyan las investigaciones y el análisis de las pruebas recogidas en el lugar.

¿Quiénes eran las mujeres involucradas en el accidente en la carrera Quinta de Ibagué?

Hasta el momento de las primeras diligencias, la identidad de la víctima mortal no había sido plenamente establecida, aunque se mencionó preliminarmente que una de las mujeres podría llamarse Angélica. Las autoridades continúan trabajando para confirmar de manera oficial los nombres y detalles de las personas involucradas en este lamentable hecho.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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