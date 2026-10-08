Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fábrica de Licores del Tolima lanzó una alerta dirigida a los habitantes de Ibagué, con el objetivo de prevenir que los envases de aguardiente Tapa Roja lleguen a manos de personas que los utilicen para vender licor adulterado. Esta preocupación fue expuesta por Jesús Alberto Carvajal Duque, gerente de la empresa, quien señaló la importancia de recuperar las botellas como una de las medidas clave para disminuir el riesgo de reutilización ilícita. Carvajal subrayó que, para las personas dedicadas al adulteramiento de licores, una de las mayores dificultades es acceder a envases originales, ya que estos recipientes son provistos exclusivamente por Peldar y se destinan únicamente a empresas de licores y bebidas.

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En respuesta a esta problemática, la Fábrica de Licores del Tolima diseñó una iniciativa comunitaria enfocada en motivar la recolección de botellas de Tapa Roja. Se trata de un concurso dirigido a barrios y comunas de Ibagué, en el que los residentes deberán reunir la mayor cantidad posible de envases y entregarlos a la empresa. El barrio que recolecte más botellas será premiado con una fiesta especial en diciembre, denominada fiesta Tapa Roja. Esta actividad será articulada con las Juntas de Acción Comunal y los habitantes de los sectores participantes, lo que busca fortalecer los lazos entre la comunidad y la empresa, además de incentivar la participación colectiva en la campaña. El gerente explicó de manera clara que “el barrio que más envases recoja se hace merecedor a una gran fiesta Tapa Roja”.

Además del concurso, Carvajal urgió a la ciudadanía a que, en caso de encontrar envases de Tapa Roja y no poder entregarlos a la Fábrica, eviten dejarlos en lugares donde puedan ser recolectados por personas que los utilicen ilegalmente. En su lugar, hizo un llamado a destruirlos de manera segura. Esta recomendación persigue reducir las posibilidades de que los envases sean usados para reenvasar bebidas adulteradas, práctica que representa graves riesgos para la salud pública.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fábrica de Licores del Tolima, la expectativa es contar con la participación de diferentes barrios de Ibagué, promoviendo así una labor conjunta que ayude a proteger la integridad de los consumidores y el nombre de la empresa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué es importante destruir los envases de aguardiente Tapa Roja en Ibagué?

Destruir los envases de aguardiente Tapa Roja es fundamental porque, según lo expuesto por la Fábrica de Licores del Tolima, reducir la disponibilidad de estos recipientes dificulta el accionar de quienes adulteran licores y representa una medida eficaz contra la comercialización ilegal que puede poner en riesgo la salud de la población.

¿Cómo funciona el concurso de recolección de botellas Tapa Roja en Ibagué?

La Fábrica de Licores del Tolima informó que el concurso consiste en que barrios y comunas de Ibagué recojan la mayor cantidad posible de envases de Tapa Roja y los entreguen a la empresa. El barrio que más botellas recupere ganará una fiesta Tapa Roja en diciembre, como reconocimiento a su participación y compromiso con la campaña.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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