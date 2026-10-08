Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La Fábrica de Licores del Tolima vive actualmente una coyuntura financiera que refleja las dificultades del sector de licores en Colombia. Así lo afirmó Jesús Alberto Carvajal, gerente de la compañía, quien insistió en que los resultados de la empresa solo pueden entenderse si se consideran dentro del panorama general que atraviesa la industria a nivel nacional. De acuerdo con sus palabras, uno de los indicadores más relevantes para el departamento es el recaudo proveniente del impuesto al consumo, cuya gestión impacta de forma directa los ingresos y las transferencias que la fábrica genera.

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Carvajal aseguró que la empresa ya ha alcanzado un avance del 95 % frente a la meta de transferencias fijada para el cuatrienio, la cual se estableció en 44.000 millones de pesos. Según informó el gerente, el objetivo es no solo llegar a esa cifra, sino incluso sobrepasarla. “En ese sentido no estamos bien, estamos excelentes. Vamos a cumplir esa meta confiando en Dios este año”, afirmó, demostrando optimismo a pesar de los desafíos.

No obstante, Carvajal admitió que los estados financieros evidencian las dificultades actuales, aunque reiteró que esta realidad afecta a toda la industria y no solo a la Fábrica de Licores del Tolima. Citando datos de la Asociación de Licoreras de Colombia, el gerente explicó que mientras empresas como Antioquia y Caldas han tenido pérdidas menores, Tolima se destaca entre aquellas con mejor desempeño dentro de las licoreras más pequeñas del país. A pesar de estos logros relativos, reconoció que será necesario redoblar esfuerzos, pues el trimestre siguiente supone un reto decisivo y se están intensificando las labores para lograr resultados positivos.

Frente a estos retos, la fábrica concentra sus esfuerzos en recuperar mercado y fortalecer la presencia de su marca insignia, Tapa Roja. Dentro de su estrategia destaca un reciente acuerdo comercial con Mercacentro, una cadena que dispone de 22 puntos de venta en el Tolima, 20 en Ibagué y dos en El Espinal, donde ahora se distribuirán los diferentes productos de Tapa Roja, así como las nuevas referencias que la empresa lanzará al mercado. El gerente recalcó que fortalecer los canales de comercialización será fundamental, especialmente en el último trimestre del año, tradicionalmente clave para las ventas del sector.

Finalmente, la compañía mantiene como prioridad innovar en productos y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, especialmente ante el descenso de consumo de aguardiente por parte del público más joven. Con ese enfoque, Carvajal resumió el reto principal de la empresa: “Tenemos que volvernos cada vez más innovadores para que la gente nos llegue, para que la gente quiera consumirnos”.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo va la Fábrica de Licores del Tolima en el cumplimiento de su meta de transferencias?

De acuerdo con el gerente Jesús Alberto Carvajal, la Fábrica de Licores del Tolima ha alcanzado un avance del 95 % frente a la meta de transferencias establecida en 44.000 millones de pesos para el cuatrienio. El directivo se mostró optimista al afirmar que la compañía espera no solo cumplir con este objetivo, sino también superarlo al cierre del año.

¿Cuál es la estrategia de la Fábrica de Licores del Tolima para enfrentar la crisis en la industria de licores?

Según lo expuesto por Carvajal, la estrategia de la empresa se enfoca en recuperar mercado, fortalecer la comercialización de Tapa Roja y desarrollar nuevos productos, además de adaptarse a los cambios en los hábitos de consumo, especialmente ante la disminución del consumo de aguardiente entre los jóvenes. Para lograrlo, se concretó un acuerdo comercial con Mercacentro que amplía la presencia de la marca en la región.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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