Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El trágico accidente ocurrido en la vía que conecta Necoclí y San Juan de Urabá ha dejado una profunda huella entre las familias y comunidades afectadas. De acuerdo con la información reseñada por El Nuevo Día, el siniestro tuvo lugar hacia la 1:00 de la tarde del miércoles 7 de octubre, a la altura del kilómetro 19, específicamente en el tramo que va entre los sectores de Mellitos y Mulatos. En este accidente estuvieron involucrados una miniván de servicio público, perteneciente a la empresa Coointur y que cubría la ruta Montería–Apartadó, y un furgón de carga.

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Las consecuencias del choque frontal fueron devastadoras: cinco personas resultaron muertas y otras siete heridas. Entre las víctimas mortales se encuentra Sandra Milena Yara Castro, una joven de 19 años originaria de Ibagué, quien viajaba acompañada por algunos familiares, de los cuales tres también resultaron heridos y siguen bajo atención médica según el reporte del medio citado.

Las primeras versiones presentadas por las autoridades, recogidas en los testimonios y videos grabados por personas que llegaron al sitio, señalan que la miniván podría haber invadido el carril contrario para esquivar los numerosos huecos y las condiciones deterioradas de la carretera. Sin embargo, como advierte El Nuevo Día, esta hipótesis aún no ha sido confirmada y las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y establecer responsabilidades.

En medio de la tragedia, el conductor del furgón ha captado la atención de quienes presenciaron la escena. Los videos e imágenes tomadas en el lugar muestran que, a pesar de haber salido ileso físicamente, estaba visiblemente afectado por lo sucedido. Uno de los testigos que grabó el lugar expresó: “Gracias a Dios está bien el conductor del camión”, reflejando tanto el impacto emocional como la tensión vivida en ese momento crítico.

Mientras las familias, como la de Sandra Milena Yara Castro, enfrentan el duelo y la difícil situación que deja el accidente, las autoridades prosiguen con las investigaciones para determinar qué motivó el choque y si las condiciones de la vía jugaron un papel fundamental en la tragedia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ocurrió el accidente en la vía Necoclí–San Juan de Urabá?

Según información de El Nuevo Día, el accidente ocurrió a la 1:00 de la tarde del 7 de octubre en el kilómetro 19 de la vía entre Necoclí y San Juan de Urabá, involucrando a una miniván de la empresa Coointur y un furgón. Las primeras hipótesis apuntan a que la miniván habría invadido el carril contrario tratando de esquivar huecos y mal estado de la carretera, aunque es algo que aún las autoridades investigan para esclarecer.

¿Quién era Sandra Milena Yara Castro y cómo fue afectada su familia?

Sandra Milena Yara Castro, oriunda de Ibagué y de 19 años, fue una de las víctimas fatales del accidente reportado por El Nuevo Día. Viajaba en la miniván junto a varios familiares, de los cuales tres resultaron heridos y permanecen bajo atención médica. El lamentable suceso dejó a su familia en medio del duelo y la incertidumbre tras perder a una de sus integrantes y ver a otros afectados gravemente.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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