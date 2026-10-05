La tasa de usura para los créditos de consumo y ordinarios bajará a 28,59 % efectivo anual en octubre, el nivel más bajo registrado en lo corrido de 2026.

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El nuevo tope representa una reducción de 0,65 puntos porcentuales frente al 29,24 % de septiembre y es la segunda disminución consecutiva, después de ubicarse en 29,66 % en agosto.

El ajuste ocurre mientras el Banco de la República elevó su tasa de política monetaria a 12,25 %.

No existe una contradicción entre ambas decisiones, debido a que la usura se calcula con base en el interés bancario corriente, que refleja créditos desembolsados previamente. Para octubre, este indicador quedó en 19,06 %, frente al 19,49 % de septiembre.

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La tasa de usura es un techo y no significa que todos los clientes pagarán 28,59 %. Las entidades fijan sus intereses según el perfil de riesgo. Algunas, como Banco Unión, Coltefinanciera y Banco W, estaban cerca o por encima del nuevo límite y deberán ajustar sus condiciones.

La reducción también reavivó el debate sobre el acceso al crédito. David Vélez, fundador de Nubank, cuestiona que un límite muy bajo pueda excluir a personas de mayor riesgo.

Anif, por su parte, propone modificar el cálculo y separar créditos de consumo y ordinarios para ampliar el acceso a financiación formal.

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