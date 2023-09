Gustavo Torres, jugador de Unión Magdalena y autor del gol del triunfo del Ciclón ante Deportivo Pereira, estuvo en los micrófonos del Vbar Caracol, en Caracol Radio, hablando sobre cómo ha sido su proceso de madurar como futbolista y cómo es el presente del equipo dirigido por Harold Rivera.

El delantero de 27 años comenzó confesando que no ha tomado las mejores decisiones en su carrera como futbolista y que, seguramente por eso, no ha tenido más oportunidades de triunfar: “La responsabilidad es mía. Han sucedido cosas extrafutbolísticas que me han perjudicado la imagen. He pasado por situaciones en las que he tomado malas decisiones y eso le afecta a uno. Eso me ha traído malas consecuencias. Creo que estoy a tiempo, soy consciente de eso. Nunca bajo los brazos. Las cosas pasan por algo. Todo lo que he vivido en el pasado lo tengo presente para no volverlo a repetir. Estoy a tiempo de cosechar buenos frutos, de tener alguna convocatoria, triunfar y llenar esas expectativas que yo di”.

Gustavo también afirmó que la situación vivida con su abuela fue un punto de inflexión en su carrera: “Indudablemente, la última situación que tuve con mi abuela, fue uno de los motivos por el cuál yo renuncio a Bucaramanga. Eso fue un golpe que bueno, será un antes y un después. Ella era como mi mamá y verla en esa situación, y lo único que me decía en ese entonces era que quería verme triunfar y me lo dijo hasta el último momento que estuvo con vida, pero triunfar en el sentido de lo personal, ella nunca dudó del talento que yo tengo y las condiciones, por eso he estado en los lugares que he estado. Falta mucho, no he ganado nada, pero todo esto es por ella, para que esté orgullosa en el lugar donde esté”.

¿Por qué los jugadores en Colombia demoran tanto en madurar?: “Yo creo que es por las personas que te rodean. Cuando estas en el proceso, uno hace todo por ser profesional. Para llegar toca ser muy juicioso y centrado para poder debutar, si no, no llegas. Ya cuándo un debuta, se te presenta de todo que, si no lo sabes manejar, pasa lo que ha pasado en muchos casos. Yo fui criado en una familia de valores ejemplares, no hay un mal ejemplo. Los valores de casa son muy buenos y la mayoría de las personas son así. Es cuando te rodeas y te dejas influenciar de otras personas que aparecen cuándo ya eres profesional. Yo me alejé un poco de mi familia y me dejé influenciar de personas que tenían su interés en ese momento y bueno, por más de que uno se lamente, son cosas que pasaron y que te dejan una enseñanza que tienes que acogerla y son cosas que no pueden seguir pasando porque son cosas que no te traen buenas consecuencias”.

La actualidad de Unión Magdalena

El descenso: Estamos muy positivos porque sabemos que tenemos con qué salvar la categoría. Nos hemos propuesto clasificar a cuadrangulares. Tenemos que mirar la otra tabla y sabemos que si clasificamos a cuadrangulares tenemos muchas posibilidades de salvar la categoría. Es difícil porque el promedio es algo complicado. Tú pierdes un partido y te pones en zona de descenso. Estamos pensando en lograr la mayor cantidad de puntos que nos dé para estar dentro de los ocho y a partir de ahí, que sea lo que dios quiera. Somos positivos y sabemos que tenemos con qué.

El profe Harold Rivera: Cuando yo llegué él ya estaba. Yo estuve con él en divisiones menores. Es un entrenador que analiza muy bienal rival. Ya me conoce, sabe mis cualidades, agradecido por la oportunidad y estamos en ese proceso de explotar para darle lo mejor al equipo.

